Doskozils umfangreiche Wunschliste

Personalwünsche der Ministerien müssen bis morgen in der Präsidentschaftskanzlei deponiert werden.

Verteidigungsminister Doskozil Bild: APA

Der 15. August ist für die Bundesministerien ein wichtiges Datum. Bis dahin müssen Personalwünsche für Spitzenpositionen bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingereicht sein. Nur dann würden von diesem Besetzungswünsche noch entsprechend geprüft und bestätigt.

"Der Bundespräsident hält es in dieser Frage so wie sein Vorgänger. Zwei Monate vor einer Wahl und bis zur Angelobung einer neuen Regierung werden keine Personalentscheidungen mehr bestätigt", sagte Büroleiter Oliver Korschil den OÖNachrichten. Das betreffe allerdings nur Spitzenpositionen bzw. neue Organisationseinheiten, nicht aber Verlängerungen.

In den vergangenen Tagen trudelten daher bereits mehrere Bestellungswünsche aus den Ministerien in der Präsidentschaftskanzlei ein. Auffallend dabei ist das Verteidigungsressort. Dort geht es nicht nur um Verlängerungen, sondern auch um die Schaffung neuer Spitzenposten. Die eine betrifft eine Generalstabsdirektion, die – so berichten Insider – der langjährige Militärkommandant des Burgenlandes, Generalmajor Johann Luif, leiten soll.

Besonders kritisch wird heeresintern die Gruppenleitung "Zentrum für Information und Wehrpolitik" gesehen. Mit dieser will Minister Hans Peter Doskozil (SP) seinen bisherigen Sprecher Stefan Hirsch betrauen. Dabei geht es immerhin um einen A-17-Posten mit 8700 Euro Bruttofixgehalt im Monat.

Nichts im Wege stehen dürfte übrigens der Verlängerung des aus Kopfing stammenden Leiters der Einsatzsektion (Sektion IV), Generalleutnant Karl Schmidseder. Dagegen dürfte Generalleutnant Franz Leitgeb, bisheriger Leiter der Sektion II, Planung, vor einem Funktionswechsel stehen. Ihm werden beste Chancen für die Position des Leiters der österreichischen Militärvertretung in Brüssel eingeräumt. Er würde damit Generalleutnant Günter Höfler folgen, der in Pension geht.

Höfler wird ab sofort als Leiter einer Sonderkommission sämtliche Ausbildungsvorschriften im Bundesheer überprüfen – als Konsequenz aus dem tragischen Tod eines 19-jährigen Rekruten vor wenigen Tagen in Horn.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema