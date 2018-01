"Doppelpass": Südtiroler Partei sucht FP-Kontakt

WIEN/BOZEN. Beim Thema "doppelte Staatsbürgerschaft" sucht die Südtiroler Oppositionspartei "Süd-Tiroler Freiheit" den Kontakt mit der FPÖ. Die Partei, die mit drei Abgeordneten im Südtiroler Landtag vertreten ist, hat als einen Kernpunkt die "Selbstbestimmung" Südtirols im Programm.

Gastgeber Hofer (FP) Bild: APA

Bis Sonntag ist "Süd-Tiroler Freiheit"-Fraktionschef Sven Knoll in Wien. Für heute, Freitag, ist ein Gespräch mit Infrastrukturminister Norbert Hofer (FP) terminisiert. Offiziell soll es bei dem Treffen um Verkehrsprojekte gehen, wie Knoll erklärte. Das Thema Doppelpass werde aber "sicher auch zur Sprache kommen". Der Sprecher von Hofer wollte vor dem Besuch nichts zum Inhalt der Gespräche sagen.

Zur Doppelstaatsbürgerschaft hatte der Südtiroler Oppositionspolitiker am Mittwoch einen Entwurf zur Änderung des österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetzes präsentiert. Über diesen Entwurf will Knoll nun in Wien mit allen Parteien reden.

Mehrere Gespräche

Das heikle Thema Doppelpass dürfte in den kommenden Tagen Inhalt zahlreicher Gespräche sein. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher nimmt am Sonntag auf Einladung von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) an einem Treffen der sogenannten Westachse teil. Ein Treffen Kompatschers mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) ist aber "aus derzeitiger Sicht nicht geplant", hieß es aus dem Bundeskanzleramt.

Bei einem kurzen Gespräch von Außenministerin Karin Kneissl mit ihrem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano gestern in Wien sei es nur um die OSZE gegangen, hieß es aus dem Außenministerium. Die bilateralen Themen sollen dann am kommenden Dienstag bei einem Rom-Besuch der Ministerin besprochen werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema