"Don't smoke"-Volksbegehren: Fast eine halbe Million Unterschriften gesammelt

WIEN. Parlament: Experten warnten vor Folgen des Rauchens, ÖVP und FPÖ gegen Referendum.

Österreichs führender Krebsspezialist Zielinski verwies auf Studien zu den tödlichen Folgen des Rauchens. Bild: APA/HANS PUNZ

Parlamentarische Ausschüsse finden üblicherweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch die Opposition hatte darauf gedrängt, Medien zum Hearing der Experten im Gesundheitsausschuss zuzulassen. Schließlich ging es um ein brisantes Thema: die Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie.

ÖVP und FPÖ hatten in der Vorwoche einen entsprechenden Antrag ins Parlament eingebracht, wonach das Rauchverbot in Lokalen noch vor dem Inkrafttreten am 1. Mai aufgehoben werden soll. Seit Wochen wird dagegen mobilisiert. Der Zustrom zum "Don’t smoke"-Volksbegehren ist ungebrochen. Bisher wurde knapp eine halbe Million Unterstützungserklärungen gesammelt: Gestern Nachmittag waren es 486.218 Unterschriften.

Die Oppositionsparteien hatten namhafte Spezialisten geladen, die über die negativen Folgen des Rauchens Auskunft gaben. Die Regierungsparteien hatten keinen Mediziner nominiert. Für die ÖVP gab die Leiterin der Abteilung Jugendpolitik im Kanzleramt, Zlata Kovacevic, Auskunft über die geplante Anhebung des Raucherschutzalters von 16 auf 18 Jahre. Die FPÖ hatte die wirtschaftsliberale Ökonomin Barbara Kolm nominiert. Sie warnte vor der Einschränkung der ökonomischen Freiheit durch ein Rauchverbot.

Kein Verständnis für die Aufhebung des Rauchverbots hatte Krebsspezialist Christoph Zielinski, den die SPÖ zum Hearing geladen hatte. Die medizinische Koryphäe verwies auf Studien aus den USA: 90 Prozent der Todesfälle durch Lungenkrebs, 61 Prozent der tödlichen Lungenerkrankungen und 32 Prozent der letalen Herzerkrankungen seien demnach auf das Rauchen zurückzuführen. "Es ist kein Sterben schön, aber das Sterben am Rauchen ist qualvoll", sagte er.

Zigaretten zu billig

Die Palliativmedizinerin und Schwester des jung an Lungenkrebs verstorbenen Journalisten Kurt Kuch, Daniela Jahn-Kuch, verwies auf zahlreiche Erfahrungswerte aus dem Ausland. In Australien sei binnen 20 Jahren der Tabakkonsum der Jungen von 23,5 auf 6,7 Prozent zurückgegangen. Grund dafür sei, dass dort eine Packung Zigaretten 15 Euro koste. In Österreich sei es hingegen sehr einfach, Tabakwaren zu erwerben.

Die SPÖ hatte in den Ausschuss einen Antrag auf eine Volksabstimmung zum Rauchen eingebracht. Die Regierungsparteien zeigten sich unbeeindruckt und stimmten dagegen.

