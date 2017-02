Disput um Integration

WIEN. "Meilenstein" – SP verteidigt Paket gegen FP-Kritik.

Seit Montag ist das Integrationspaket der Koalition in Begutachtung. Neben einem Burka-Verbot ist darin die Einführung eines Integrationsjahres vorgesehen. Letzteres feiert die SPÖ als "Meilenstein in der Integrationspolitik". In dem Jahr gehe es nicht nur um den Abbau von Sprachbarrieren.

Für anerkannte Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte und "erstmals auch für Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit" werde es ein "umfassendes Qualifizierungsprogramm" geben, kündigte Staatssekretärin Muna Duzdar (SP) an. Dienstleistungsschecks, mit denen Asylwerber erstmals legal in privaten Haushalten beschäftigt werden können, sind für Duzdar ein weiteres Instrument zur raschen Integration.

FP-Chef Heinz-Christian Strache warf hingegen der Regierung vor, "auf Kosten der Steuerzahler und im großen Stil eine Schulungs- und Qualifizierungsindustrie für Migranten" hochzuziehen. Für die grüne Integrationssprecherin Alev Korun ist das Integrationsjahr "an sich positiv". Sie bemängelte, dass es zu wenige Deutschkurse für Neuankömmlinge gebe. Von einem "ersten Schritt in die richtige Richtung" sprach Team Stronach-Klubchef Robert Lugar.

