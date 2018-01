Die unbekannte dritte Präsidentin: Wer ist Anneliese Kitzmüller?

KIRCHSCHLAG/WIEN. Die Freiheitliche aus Kirchschlag bei Linz steht weit rechts, agierte aber bisher unauffällig.

Kitzmüller: Die Kornblume ist "einfach eine schöne Blume". Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

"Rechtes Mädel", "völkische Verhandlerin": Als Anneliese Kitzmüller als einzige Frau im FPÖ-Team an den Regierungsverhandlungen teilnahm, wurden viele Medien erstmals auf die Kirchschlagerin aufmerksam. Und legten besonderes Augenmerk auf ihre Verbindungen: als Obfrau-Stellvertreterin der Mädelschaft Iduna zu Linz; als Mitglied der pennalen Mädelschaft Sigrid zu Wien; als Autorin der als rechtsextrem geltenden Zeitschrift "Aula". Eine stramme rechte Ideologin wird nun als Dritte Nationalratspräsidentin über das Parlament wachen, so der Eindruck.

In ihren Aussagen war Kitzmüller bisher wenig greifbar, ja geradezu unauffällig. In ihrer Heimat Kirchschlag sitzt Kitzmüller seit 1991 für die FPÖ im Gemeinderat. Sie sei eine blaue Vorzeigefrau, heißt es im Ort. Eine, die überall dabei ist, aber keine großen Reden schwingt. Dafür aber umso mehr darauf bedacht, auf dem Foto der Ehrengäste Platz zu finden. Eine geborene Politikerin? Nein, das sei Kitzmüller nicht. Eine Hardlinerin? "So wie ihr Mann ist sie auf jeden Fall eine gestandene Rechte, die aber die freundliche Kommunalpolitikerin mimt", formuliert es ein Kirchschlager.

"Plötzlich ohne Heimat"

Auf Gemeindeebene arbeite man gut zusammen, sagt Bürgermeisterin Gertraud Deim (VP). Auch privat verstehe man sich gut: "Nur über das Thema Ausländer diskutieren wir nicht."

Kitzmüller gibt sich im Gespräch mit den OÖNachrichten verbindlich: "Braucht jemand unsere Hilfe, müssen wir helfen. Aber es gibt auch viele, die Schindluder damit treiben."

Daran, dass in ihren Augen ein Großteil "Schindluder treibt", lässt Kitzmüller keinen Zweifel. Für "echte Flüchtlinge" habe sie Verständnis: "So ist es ja meinen Vorfahren auch gegangen. Die standen plötzlich ohne Heimat und nur mit einem Koffer da." Kitzmüllers Großeltern und ihr Vater wurden 1940 aus der heutigen Ukraine vertrieben. Die Familiengeschichte prägt Kitzmüller – und ihre Politik. Sie ist Obfrau der Buchenlanddeutschen in Österreich und Mitglied der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften. Dieses "Deutsche" wird auch bei ihren Mädelschaften betont. Doch was sei schlecht daran?, fragt Kitzmüller: "Wir sind doch nur eine Vereinigung von Frauen, die Traditionen und Werte pflegen." Zum Beispiel das Julfest zur Wintersonnenwende. Wo man Armkettchen mit Deutschland-Anhänger trägt. Oder "Kornblumenblau" als eine der Bandfarben.

Die Kornblume gilt als Symbol der deutschnationalen Bewegung des österreichischen Politikers Georg von Schönerer (1842–1921), der ein radikaler Antisemit und Vorbild des jungen Hitler war. "Das ist einfach eine schöne Blume", entgegnet Kitzmüller. An einer Blume könne man keine Ideologie festmachen.

An Werten hingegen schon. Und diese – von ihren Eltern vermittelten – Grundsätze sind Kitzmüller besonders wichtig: "Ich bin eine traditionsbewusste, glühende Österreicherin, kulturell im deutschsprachigen Raum verwurzelt." Dem klassischen Familienbild – Mutter, Vater, Kind – fühlt sie sich verpflichtet. Ob diese Betonung der "deutschen Kultur", der traditionelle Blick auf die Rolle der Frau und jene der Familie nicht rückwärtsgewandt oder ewiggestrig sei? Nein, sagt Kitzmüller: "Man kann keine Entwicklung machen, wenn man nicht weiß, woher man kommt."

Als Ministerin im Gespräch

Die Familie – sie sei auch der Grund, warum sie politisch im Hintergrund blieb, sagt Kitzmüller. Denn als Personalhoffnung der FPÖ gilt sie schon lange. Sie ist seit 1994 Mitglied der Landesleitung, seit 2000 in der Bundesparteileitung und bei jeder Wahl Spitzenkandidatin im Wahlkreis. Nach der Wahl im Oktober war Kitzmüller sogar als Ministerin gehandelt worden, war aber Gerüchten zufolge keine Favoritin von FP-Landeschef Manfred Haimbuchner.

Nun ist sie Dritte Nationalratspräsidentin. Die überparteiliche Arbeit sei kein Problem, sagt Kitzmüller: "Ich habe immer, egal ob in der Familie oder in der Partei, ausgleichend gearbeitet. Ich bin fair und gerechtigkeitsliebend." Aber: "Meine Überzeugung werde ich deswegen nicht ablegen."

