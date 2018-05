Die SPÖ orientiert sich neu: „Unser Herz schlägt an den Ziegelteichen“

WIEN. Mehr Macht für Mitglieder – ÖVP und FPÖ werden als „autoritäre Wahlvereine“ kritisiert.

SPÖ-Vorsitzender Kern (am 1. Mai in Wien): Zehn Prozent der Genossen können künftig Abstimmungen über Positionen oder den Parteichef verlangen. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien. Für den SPÖ-Chef ist die Richtung klar: „Wir wollen dafür sorgen, dass es wieder positive Irritationen und lebhafte Debatten gibt“, sagte Christian Kern am Freitag bei der Vorstellung des künftigen Parteiprogramms. „Die Parteistruktur soll raus aus der Selbstgenügsamkeit.“

Die Sozialdemokratie, seit Ende 2017 in der ungewohnten Oppositionsrolle, erneuert ihre Leitlinien – und ihre Parteistruktur. Beides soll im Herbst bei einem Parteitag beschlossen werden.

Man besinne sich auf die politischen Fundamente der SPÖ, meinte Kern: „Das Herz der Sozialdemokratie schlägt nicht am Ballhausplatz, sondern an den Ziegelteichen am Wienerberg“ (ein ehemaliges Ziegeleigelände in Favoriten, heute ein populäres Erholungsgebiet der Wiener, Anm.).

Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität bleiben die Prinzipien der Roten. Auch die Verteidigung der Demokratie sowie ein Bekenntnis zum Antifaschismus stehen im Papier.

Weniger nationale Souveränität

Als Eckpunkte des „Zukunftsprogramms“ nannte Kern die Neudefinition der Arbeit aufgrund von Digitalisierung und Roboterisierung, flexiblere Arbeit und eine Arbeitszeitreduktion. „Wir wollen, dass der Faktor Arbeit nicht höher besteuert wird als das Kapital. Wir möchten die Kapitalerträge deutlich höher besteuern.“

Ein klares Ja gibt es zu Europa. „Europa ist unsere Zukunft“, sagte Kern. „Wir brauchen ein handlungsfähiges, souveränes Europa. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch nationale Souveränität aufgegeben werden muss.“

Bei der Integration soll das Prinzip „Integration vor Zuwanderung“ gelten. Der Außengrenzschutz der EU soll ebenso verstärkt werden wie die Hilfe vor Ort.

Neben den neu definierten Inhalten wurde in den Spitzengremien auch eine Organisationsreform verabschiedet. Sie begrenzt z. B. die Funktionsdauer.

„Um eine laufende Erneuerung der Partei zu garantieren“, soll ein Mandatar, wenn er nach der zweiten Kandidatur eine dritte in derselben öffentlichen Körperschaft anstrebt, diese nur mit einer Zweidrittelmehrheit der jeweiligen Delegierten erhalten.

Davon erhofft sich Kern „eine erhebliche Dynamisierung“.

Neu ist auch ein Initiativrecht für Parteimitglieder. Zehn Prozent können Abstimmungen über politische Positionen oder auch über den Parteichef verlangen.

Basisdemokratie in Rot

Die Mitglieder erhalten ein Korrektiv für unangenehme Kompromisse, die einem der Koalitionspartner abringt. Damit geht die SPÖ in Richtung Basisdemokratie – ein Unterschied zu den Regierungsparteien, wie Kern behauptet: „ÖVP und FPÖ haben sich in autoritäre Wahlvereine verwandelt.“

Die SPÖ lässt ihre 170.000 Mitglieder Ende Juni über den künftigen Kurs abstimmen. Umstritten dürfte die Statutenänderung sein. Im Vorstand gab es eine Gegenstimme und mehrere Enthaltungen – offenbar von Personen, die eine Funktionsbeschränkung auf zehn Jahre treffen würde. (chk)

Arbeit und Umweltschutz als Kernthemen

„Die Welt steht nicht still“, man brauche „neue Antworten“: So steht es in der Einleitung des 65-seitigen Papiers, das am Freitag von Präsidium und Vorstand der SPÖ behandelt wurde.

Die Vision der „sozialen Demokratie“ sei es, die „Klassengegensätze zu überwinden, alle Lebensbereiche mit Demokratie zu durchfluten und den Ertrag der gesellschaftlichen Arbeit gerecht zu verteilen“. Man kämpfe für „volle Gleichberechtigung“, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Behinderung und sexueller Orientierung, und für „soziale Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft“.

Die SPÖ ist weiterhin der Industriearbeiterschaft verpflichtet, will sich aber auch neuen Zielgruppen zuwenden: prekär Beschäftigten, Ein-Personen-Unternehmen, Teilzeitbeschäftigten.

Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird als Chance gesehen. Verlangt werden Investitionen in Bildung, Infrastruktur und qualifizierte Zuwanderung. Ein neuer Schwerpunkt ist der Umweltschutz. Österreich soll bis 2040 CO2-frei werden. Das könne teuer werden. „Aber im Zweifelsfall zieht die Sozialdemokratie einige Milliarden Euro Schulden durch Investitionen der Zerstörung unseres Planeten vor“.

