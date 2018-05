Die Rückkehr des Peter Pilz, eine schwere Geburt

WIEN. Weiter gibt es keinen Mandatar der Liste Pilz, der bereit ist, für den Parteigründer zu weichen.

Es klang schon eine gehörige Portion Resignation durch, als Peter Kolba, Noch-Klubchef der Liste Pilz, gestern Nachmittag erklärte, dass man immer noch keine Lösung in der Frage gefunden habe, welcher der acht Abgeordneten auf sein Mandat verzichten und für Listengründer Peter Pilz Platz in der Fraktion machen wird.

"Wir waren in den vergangenen Tagen laufend in Verhandlungen und hatten den Eindruck, auf einem guten Weg zu sein", sagte Kolba. Man wollte die Steirerin Martha Bißmann dazu bewegen, ihr Mandat an Pilz zurückzugeben. Bißmann war nachgerückt, als Pilz im Vorjahr wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung auf den Einzug ins Parlament verzichtet hatte. Nun, nach der Einstellung der Ermittlungen gegen Pilz, sollte es zur Rochade kommen.

Eine "Watsche" verdient

Doch Bißmann weigerte sich. "Martha Bißmann hatte eine Liste an Wünschen übermittelt, denen wir bereits entsprochen haben bzw. die wir bereit waren zu erfüllen. Leider ist sie darauf nicht eingegangen und hat davor bereits ihre Entscheidung getroffen. Die Situation ist dadurch nicht einfacher geworden und stellt uns vor neue He

rausforderungen", sagte Kolba. Bißmann sprach von großem Druck, der auf sie ausgeübt wurde. Die Emotionen seien so hoch gegangen, dass manche die Meinung vertraten, sie hätte für ihr Verhalten und ihre Forderungen "eine Watsche" verdient, so Bißmann.

Wie gespalten die Liste Pilz ist, zeigt sich auch daran, dass Kolba gestern via Twitter die tatsächlich geschmalzenen Forderungen Bißmanns öffentlich machte: Demnach wollte die Steirerin unter anderem Parteichefin werden und eine "Funktionsentschädigung in Höhe eines Nationalratsgehalts" sowie Garantien für sichere Listenplätze bei kommenden Wahlen. Pikant: Bißmann verlangte auch, dass ihr Fraktionskollege Bruno Rossmann die Partei verlässt.

