Die Neu-Erfindung des Regierens: Zwischenbilanz nach 100 Tagen

WIEN. Aufbruch mit Hindernissen. Schwarz-Blau startete mit dem Gefühl, alles schaffen zu können: „Es ist Zeit!“ Einiges wurde angepackt. Doch vor heiklen Zukunftsthemen schrecken Kurz & Strache noch zurück.

Strache, Kurz bei Werbung für den Kinderbonus: Streng kontrollierte Kommunikation soll Stabilität bringen. Bild: APA/HANS PUNZ

Wenn man Österreichs Politik kritisch hinterfragt, muss man die Ausgangsposition sehen: Das Land ist nicht "abgesandelt", sondern in fast allen internationalen Rankings unter den besten zehn. André Heller sagte bei der Gedenkveranstaltung zum Jahr 1938: "Herrschaften, wir leben heute an einem der sichersten, reichsten, privilegiertesten Plätze der Welt!"

Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache übernahmen am 18. Dezember 2017 kein sterbenskrankes Staatswesen, wie die FPÖ stets behauptet hatte. Und sie starteten in der Hochkonjunktur mit fetten Steuereinnahmen, vollen Auftragsbüchern, sinkender Arbeitslosigkeit, niedrigen Zinsen.

Dass es trotz alledem Reformbedarf gibt, ist unbestritten. Im Regierungsprogramm wurde wie üblich vieles angekündigt; doch aus heißer Luft lässt sich keine substanzielle Politik machen.

Umgesetzt ist der Familienbonus, der für viele Verbesserungen bringt. Ebenfalls richtig ist in der Boom-Zeit die Streichung von teuren Arbeitsmarktförderungen.

Viel getan wird für NS-Opfer bzw. deren Nachfahren (doppelte Staatsbürgerschaft, Denkmal).

Kommen dürfte ein Nulldefizit. Das ist aber nur für Österreich bemerkenswert. Deutschland hat den vierten Überschuss in Folge; ähnlich gut wirtschaften Schweden, Tschechien, die Niederlande.

Langfristiges Konzept fehlt

Erreicht wird das Nulldefizit nur durch hastige Ausgabenkürzungen; ein langfristiger Plan fehlt.

Wenn die Konjunktur, die vier Fünftel des Budget-Erfolgs trägt, nachlässt, kommt Finanzminister Löger in größte Verlegenheit (wie einst Grasser, der nach dem Nulldefizit ein riesiges Minus baute).

An heikle Strukturfragen (Föderalismus, Soziales, Förderungen, Gesundheit – Österreich hat in der EU die dritthöchsten Gesundheitsausgaben, gemessen am BIP) wagte sich die Regierung trotz aller Rollenprosa noch nicht heran.

Das kecke "Es ist Zeit!" wich bei Hauptfragen der Zusage, man werde sich bis Jahresende etwas ausdenken (Notstandshilfe, Mindestsicherung, Kammern, Kassen).

Dafür wird viel Aufwand bei Nebenfragen (berittene Polizei, Rauch-Erlaubnis) betrieben.

Neu ist die perfekte Darstellung in der Öffentlichkeit. Eine streng kontrollierte Kommunikation soll der Koalition Stabilität bringen. Das funktionierte bisher.

Allzu simpel ist das ständige Beschwören des Flüchtlingsthemas.

Kurz hatte 2015 seinen Zeitgeistmoment; er erkannte, dass die Regierung konsequent die Gefühle ihrer Wähler ignorierte. Bis heute redet er fast zwanghaft über die Flüchtlinge, so dass man fragen muss, was er ohne Migranten täte.

Die ÖVP ist nach rechts gerückt. In den Worten von Irmgard Griss: "Türkis hat einen starken Stich ins Blaue."

