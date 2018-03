Die BVT-Affäre und ihre Folgen: "Das zerstört für den Geheimdienst alles"

WIEN. Eine dubiose Razzia, Machtkämpfe und Umfärbegerüchte im Geheimdienst der Republik.

Innenminister Herbert Kickl steht im Zentrum der Kritik der Opposition. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Bisher sind die Vorgänge rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) vor allem eines: undurchsichtig. Der Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen.

Was macht die BVT-Affäre zur Staatsaffäre, deretwegen sich sogar schon der Bundespräsident eingeschaltet hat?

Hochbrisant ist , dass die Justiz gegen die Geheimdienst-Behörde im Innenministerium wegen Amtsmissbrauchs und Datenvergehen ermittelt. Das nährt unmittelbar die etwa von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel offen gezeigte Skepsis bezüglich eines Datenaustausches mit einem FP-geführten Innenministerium. Brisant ist auch, dass es bei den sechs Beschuldigten nicht um irgendwelche Beamten, sondern etwa um Noch-BVT-Direktor Peter Gridling und seinen Ex-Vize Wolfgang Zöhrer geht.

Steht dahinter vor allem eine eher brachial vorgetragene Umfärbeaktion für eine Behörde des Innenministeriums, das von Schwarz an Blau gegangen ist, wie die Opposition vermutet?

Das Motiv liegt nahe. Zöhrer warf bereits Ende 2017 das Handtuch. Gridlings Vertrag wird von Innenminister Herbert Kickl (FP) nicht verlängert. Für die beiden VP-Männer soll es im Wiener Landesverfassungsschutz Nachfolgekandidaten geben. Offen ist aber, warum nicht einfach diese Neubesetzungen abgewartet wurden.

Was macht die Razzia beim BVT am 28. Februar so eigenartig?

Zunächst der Ermittlungsgegenstand: Für vom BVT widerrechtlich nicht gelöschte Daten des Wiener Rechtsanwalts Gabriel Lansky zum Fall "Alijew" und den Vorwurf der angeblich illegal weitergegebenen nordkoreanischen Passmuster an Südkorea braucht es keine noch dazu vor dem Justizressort geheim gehaltenen Hausdurchsuchungen, sagen Insider: "Diese Informationen hätte man mit einer einfachen Befragung auch bekommen." Eigenartig war auch, dass die Korruptionsstaatsanwälte von der EGS begleitet wurden. Die Zivil-Beamten dieser Einsatzgruppe widmen sich üblicherweise der Straßenkriminalität. EGS-Chef ist der FP-Gewerkschafter Wolfgang Preiszler, ein Freund des Generalsekretärs im Innenressort und Kickl-Vertrauten, Peter Goldgruber.

Erklärungsbedürftig ist, dass man der Leiterin des BVT-Referats für Extremismus einen Besuch abgestattet und von ihr 40 Daten-CDs mitgenommen hat, obwohl sie nur als Zeugin geführt wird.

Welche Rolle spielen die BVT-Daten über Rechtsextremismus und Burschenschaften?

Eine rätselhafte: Der Generalsekretär des Justizministeriums, Christian Pilnacek, dementiert zwar Berichte, wonach der BVT-Ermittlungsstand zur rechten Szene seit 2006 "gespiegelt" (also kopiert) worden sei. Gleichzeitig räumt er ein, dass von den persönlichen Ordnern der Referatsleiterin "19,1 Gigabyte" sichergestellt worden seien. Den Abtransport der Daten übernahm die EGS. Die Opposition beschäftigt der Verdacht, dass sich die FPÖ Überblick über den geheimpolizeilichen Ermittlungsstand in der Neonazi-Szene verschaffen wollte.

Wer waren bisher die zentralen Figuren im Machtzirkel zwischen BVT und Ministerbüro im Innenministerium?

Als "graue Eminenz" galt Michael Kloibmüller, der in zehn Jahren Kabinettchef von fünf VP-Innenministern war. Zuletzt war Kloibmüller, dessen Vertrauter im BVT Vize-Chef Zöhrer war, Leiter der Präsidialsektion. Die Achse hat nun das Feld geräumt, was Kickl freie Bahn zur Neubesetzung gibt.

Wie ist die Stimmung im Innenministerium seit dem Regierungswechsel?

Ein Insider beschreibt sie als "eigenartig", es gebe keinen Informationsfluss vom Generalsekretär. Zwischen ÖVP-nahen Beamten und den nun von der FPÖ eingesetzten Führungspersonen soll tiefes Misstrauen herrschen.

Was bedeutet die BVT-Affäre für den Geheimdienst?

"Das zerstört für den Geheimdienst alles. International haben wir damit völlig an Ansehen und Reputation verloren", sagt ein Mitarbeiter des Innenministeriums. Für den österreichischen Geheimdienst sei es nun unmöglich, Informationen zu bekommen.

BVT-Sondersitzung des Nationalrats am Montag

Die von SPÖ, Neos und Liste Pilz verlangte Nationalrats-Sondersitzung zur BVT-Affäre findet am kommenden Montag statt, bestätigte die Parlamentsdirektion. Wie der „Falter“ gestern vorab berichtete, soll Innenminister Herbert Kickl (FP) die Wiederbestellung von Peter Gridling als BVT-Leiter zurückhalten, obwohl sie von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bereits im Februar unterschrieben worden sei.

Am Freitag hatte Kickl Gridling erstmals offen infrage gestellt. BMI-Generalsekretär Peter Goldgruber habe laut „Falter“ die Unterfertigung und Zustellung des Dekrets verweigert, weil gegen Gridling wegen Amtsmissbrauchs ermittelt werde. Die Anzeige habe jedoch Goldgruber selbst erstattet, woraufhin es zu den umstrittenen Hausdurchsuchungen kam.

Kickl kündigte für heute, Dienstag, eine Erklärung an.

