Deutsche Starjournalisten: Kurz soll FPÖ-Attacken auf ORF stoppen

BERLIN. Viele namhafte deutsche Journalisten, unter ihnen Anne Will, Maybrit Illner oder Marietta Slomka, unterzeichneten am Mittwoch einen Appell an Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Kanzler Kurz soll die FPÖ-Attacken auf den ORF stoppen. Bild: APA

In einem offenen Brief forderten Journalisten des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch zum Handeln auf. Sie verurteilen die Angriffe von FPÖ-Politikern auf Journalisten, insbesondere das Facebook-Posting von Vizekanzler Heinz-Christian-Strache (FPÖ), in dem er ZiB2-Anchorman Armin Wolf der Lüge bezichtigte.

Ein Ort, an dem Attacken Einhalt geboten wird

Nikolaus Brender, der ehemalige Chefredakteur des ZDF, beobachtet die Angriffe von FPÖ-Politiker auf Journalisten und den ORF „mit großer Sorge“, wie der STANDARD berichtet. Man sei "bestürzt" darüber, dass Strache Wolf und "hunderte Journalistinnen und Journalisten des ORF als Propagandisten und Produzenten von Falschmeldungen" verleumde. Das Facebook-Posting Straches verletze laut Brender "die Grenzen politischen Anstands im Umgang mit freier Presse und unabhängigen Medien". Die Unterzeichner hoffen, dass es einen Ort gebe, an dem den Attacken Einhalt geboten werde. "Vielleicht ist dieser Ort ja das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz", schreiben die Journalisten im offenen Brief. Kurz habe sich durch seine Interviews und Teilnahme an Fernsehdiskussionen "mit offenen Worten" schließlich einen Namen gemacht. Umso mehr sind die Unterzeichner über die Zurückhaltung von Kurz verwundert.

Die Unterzeichner des offenen Briefes:

Prof. Dr. Claus Richter, Vorstand Hanns Joachim Friedrichs Preis

Nikolaus Brender, Journalist, ehem. Chefredakteur ZDF

Maybrit Illner, Fernsehmoderatorin ZDF

Prof. Jurgen Flimm, Intendant Staatsoper Berlin

Petra Gerster, Nachrichtenmoderatorin Heute ZDF

Dr. Claus Kleber, Journalist, Nachrichtenmoderator Heute Journal ZDF

Theo Koll, Auslandskorrespondent ZDF

Wolf von Lojewski, Journalist, ehem. Moderator Heute Journal ZDF

Stephan Lamby, Journalist, Autor, Produzent

Eva Müller, Fernsehjournalistin, Buchautorin

Frank Plasberg, Journalist, Fernsehmoderator ARD

Prof. Fritz Pleitgen, ehem.Prasident EBU (Europaische Rundfunkunion) und lntendant WDR Christina Pohl, Journalistin, Spiegel TV

Volker Skierka, Journalist

Marietta Slomka, Journalistin, Nachrichtenmoderatorin Heute Journal ZDF

Denis Scheck, Journalist, Literaturkritiker ARD

Anne Will, Fernsehjournalistin ARD

Ulrich Wickert, Buchautor, ehem. Moderator Tagesthemen ARD

Thomas Roth, Journalist, ehem. Moderator Tagesthemen ARD

