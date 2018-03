Details zu Budget-Plänen: Regierung spart besonders bei Integration

Ein Null-Defizit, auf Kosten von wem????



•Abschaffung der Beschäftigungsaktion 20.000



•Aus für den Beschäftigungsbonus



•Abschaffung der Notstandshilfe: Einführung von Hartz IV in Österreich



•Radikalkürzungen im AMS-Budget: minus 600 Mio. Euro; Hauptbetroffene des Spardiktats sind ältere Arbeitssuchende, Langzeitarbeitslose und Lehrlinge, die in überbetrieblichen Lehrwerkstätten ausgebildet werden



•Halbierung der Mittel für Integration in den Schulen: Abschaffung des Integrationstopfes, mit dem die wichtige Arbeit von Deutschförderlehrerinnen und Schulsozialarbeiterinnen finanziert wird; dadurch können künftig statt 850 Förderlehrerinnen nur mehr 440 eingesetzt werden



•Kahlschlag bei Förderprogrammen für Fachkräfte: trotz Fachkräftemangel sollen die bewährten Fachkräftestipendien von 41 Mio. Euro auf 16 Mio. Euro zusammengestrichen werden; die "Facharbeiterintensivausbildung plus" soll sogar gänzlich abgeschafft werden



•Stellenstreichungen beim Bundesverwaltungsgericht: dadurch