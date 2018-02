Der Startschuss für die Fusion der Krankenkassen ist gefallen

Die Zentrale der ÖKK dürfte hingegen in Wien bleiben, allein schon aufgrund der Nähe zu den Ministerien und der Ärztekammer.

Es wird alles in Wien konzentriert. Es entsteht ein Bürokratie-Monster in Wien.

Die Bundesländer werden mit kleinen Aufgaben abgespeist, damit Ruhe herrscht.

In ein paar Jahren kann man den Bundesländern ja noch weitere Aufgaben wegnehmen.

Wien gewinnt, die Bundesländer verlieren.

Es entsteht wahrscheinlich ein Arbeitsplatzverlust in den Bundesländern

und ein Arbeitsplatzgewinn in Wien.

Es werden jedes Jahr wahrscheinlich zig- Millionen Euro zusätzlich

nach Wien überwiesen.