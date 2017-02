Demonstrationsrecht: Mitterlehner pfeift Sobotka zurück

Es wird wohl vernüntige Dinge beim Demonstrationsrecht geben, die man ändern kann, ohne dass irgendwelche grundlegenden Rechte verletzt werden. Die sollte man mit Vernunft und im Konsens angehen. Ich sehe z.B. kein Problem. gewisse sensible Zonen grundsätzlich für Demos zu sperren, solange die Flächenbeschränkung nicht ausufert. Allerdings müsste dies dann für alle Demos gelten - ohne Unterschied. Dazu könnten in Linz z.B. wegen der Verkehrssituation die Flächen der Strassenbahnlinie 1 und 3 zählen. Träfe dann allerdings auch die Maiaufmärsche etc. So was in der Art kann man überlegen, beim Parlament gibt es ja auch eine Bannmeile, wo nicht demonstriert werden darf. Andere Sobotka Vorschläge gehen viel zu weit, die schränken das Demotrecht tatsächlich zu sehr ein.

Auf der anderen Seite überlegt der D., bei der Kontrolle in grenzüberschreitenden Zügen das Bundesheer einzusetzen, was derzeit auch überhaupt nicht notwendig ist, dafür gibt es die Polizei. Und das sollte auch so bleiben.