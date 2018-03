Das letzte Land im Wahlreigen: Hält auch Haslauers Amtsbonus?

SALZBURG. Auch in Salzburg wird im April der Landtag gewählt. Sicher ist: Es wird eine neue Regierungskoalition geben.

Dreierkoalition von 2013 ohne Fortsetzung: Rössler, Haslauer, Mayr Bild: APA

Zuerst Niederösterreich, vor einer Woche Tirol, Kärnten – ein Bundesland, Salzburg, wird am 22. April den diesjährigen Landtagswahl-Reigen komplettieren.

Die vorgezogene Salzburger Wahl im Jahr 2013, im Sog des Salzburger Finanzskandals, hatte das Ende der Großen Koalition eingeläutet. Nach neun Jahren hatte die ÖVP mit Wilfried Haslauer auch den Landeshauptmann-Sessel von der SPÖ zurückgeholt.

Sowohl ÖVP als auch SPÖ starten dieses Jahr von historischen Tiefs, die sie nach dem Finanzskandal einfuhren: Die ÖVP kam auf 29 Prozent, die SPÖ, die mit Gabi Burgstaller die erste Salzburger Landeshauptfrau gestellt hatte, nur noch auf 23,8 Prozent.

Haslauer regierte in einer Koalition mit den Grünen, die mit 20,2 Prozent kräftig abgeräumt hatten, und dem Team Stronach. Eine Koalition, die es nach dem 22. April sicher nicht mehr geben wird: Das Team Stronach zerbröselte, ihr ehemaliger Landesrat Hans Mayr musste nach Vorwürfen von Zuwendungen durch Baufirmen den Hut nehmen. Mayr versucht es mit seiner "Salzburger Bürger-Gemeinschaft", seinen Landesratssitz übernahm die ÖVP.

Haslauer legt sich die Latte taktisch niedrig: Das Ziel sei "zumindest jede dritte Stimme", sagte er in der Vorwoche. Auf Spekulationen über mögliche Koalitionen nach der Wahl lässt er sich nicht ein. Nur, dass die ÖVP auch mehr Sitze in der Landesregierung (2013: drei, Anm.) erhalten müsse, wenn sie stärker werde. Im Dezember hatten ÖVP und SPÖ in Umfragen die "Sonntagsfrage" gestellt. Ergebnis: Die ÖVP wäre ungefährdet auf Platz eins, auf Platz zwei, je nach Umfrage, die Sozialdemokraten oder die Freiheitlichen.

Walter Steidl, der die Salzburger SPÖ nach dem Rücktritt Gabi Burgstallers übernommen hat, führt sie heuer wieder als Spitzenkandidat in die Wahl. Bei der FPÖ gab es Umbrüche: Fünf der sechs Landtagsmandatare sind (noch) Angehörige des nach der Spaltung der Landespartei hinausgeworfenen Ex-Obmanns Karl Schnell, der mit eigener Liste antritt. Die FP geht mit Spitzenkandidatin Marlene Svazek ins Rennen. Die jetzige FPÖ-Generalsekretärin kündigte an, aus Wien zurückzukehren, wenn die FPÖ Regierungsverantwortung erhält.

Spannend wird auch das Abschneiden der Grünen mit Spitzenkandidatin und Haslauers Noch-Koalitionspartnerin Astrid Rössler nach dem Wahl-Höhenflug von 2013.

Noch einen Salzburg-Rückkehrer aus der Bundespolitik könnte es geben: Die Neos treten erstmals im Land flächendeckend an und rechnen sich gute Chancen aus. Ihr Spitzenkandidat ist der Neos-Wirtschaftssprecher im Nationalrat, Sepp Schellhorn. (bock)

