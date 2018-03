"Das ist der Wendepunkt in der Budgetpolitik Österreichs"

WIEN. Der Finanzminister verspricht ein Ende der Schuldenpolitik Löger kündigt für 2019 einen Überschuss von 0,54 Milliarden Euro an.

Finanzminister Hartwig Löger präsentierte im Parlament das Doppelbudget 2018/19. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Es war eine geglückte Premiere: Am Mittwoch hielt Finanzminister Hartwig Löger (VP) seine erste Budgetrede im Parlament. Immer wieder wich er frei redend vom Textkonzept ab, so wurden aus den avisierten 50 doch 75 Minuten. Löger inszenierte sich als ehrlicher Makler, präsentierte Überschriften, statt sich in Details zu verzetteln.

Die zentrale Botschaft kam gleich am Anfang und sollte sich wie ein roter Faden durch die Rede ziehen. "Es beginnt eine gute Zeit", sagte Löger. Seit 1954 habe es in Österreich keinen Budgetüberschuss mehr gegeben. "Das sind 65 Jahre, in denen mehr ausgegeben als eingenommen wurde."

Mit dieser Schuldenpolitik müsse Schluss sein, verkündete er und schickte die frohe Botschaft nach: "2019 erzielen wir einen Budget-Überschuss von 541,2 Millionen Euro." Das sei der Wendepunkt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte auf der Galerie Platz genommen und folgte mit dem strengen Blick des Professors der Rede. Mit derselben Genauigkeit schien auch SP-Chef Christian Kern jede genannte Zahl im Redemanuskript zu kontrollieren.

Österreich habe in den letzten Jahrzehnten 290 Milliarden Euro an Staatsschulden angehäuft. Darum trage jedes Kind und jeder Jugendliche einen Schuldenrucksack von 33.000 Euro, sagte Löger.

Neben dem Bekenntnis zum Sparen betonte der 52-Jährige den Leistungsgedanken, der ihm als Quereinsteiger aus der Wirtschaft besonders wichtig sei. Leistung sei nicht etwas, was man sich abhole, sondern erbringe.

Den Österreichern versprach er eine weitere Entlastung: Die Steuer- und Abgabenquote soll bis 2022 in Richtung 40 Prozent gesenkt werden.

Löger gestand ein, dass er auf der guten Konjunktur aufbauen könne. Doch habe es schon in früheren Jahren Phasen des Wachstums gegeben, es sei dennoch nicht gespart worden. Ein Nulldefizit sei heuer aufgrund der Erblasten nicht möglich. Löger verwies darauf, dass drei Tage vor der Wahl weitere Belastungen in Höhe von 626 Millionen Euro beschlossen worden seien, die nachwirkten. Bei Pensionen und Pflege kündigte er weitere Reformen an. "Die Pensionsfrage ist ein nationales Problem, das es zu lösen gilt", sagte er. Die Opposition dürfe sich hier nicht verschließen.

Gegen Ende der Rede bemühte der Finanzminister dann doch noch seinen Lieblingsphilosophen Seneca, das einzige Zitat, das er einbaute: "Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir’s nicht wagen, ist es schwer." Pathetisch wurde er nur zum Schluss: "Es geht um dieses wunderbare Land, es geht um die gemeinsame Arbeit für Österreich."

Applaus spendeten nur die Fraktionskollegen. Die Opposition verweigerte den Beifall.

Im Zeichen des Konjunktur-Turbos nach dem Ende des Hypo-Albtraums

Der erste Überschuss seit Jahrzehnten ist die Kernbotschaft von Finanzminister Hartwig Löger (VP). Um 541 Millionen Euro sollen 2019 die Ausgaben durch die Einnahmen des Bundes überragt werden. Hauptmotor dafür ist die Konjunktur (Prognose: heuer plus 3,3 Prozent, 2019 2,2 Prozent).

Sparschrauben: Ab heuer 2,5 Milliarden pro Jahr an Einsparungen: Auslaufen des Beschäftigungsbonus (1 Milliarde Euro) und der „Aktion 20.000“ (600 Mio. Euro). Den Rest sollen die Ministerien (Mieten, Personal, ausgelagerte Gesellschaften) und Förderkürzungen (190 Mio. Euro) beitragen.

Neben der Konjunktur soll „das Ende der Bankenkrise“ einen Löwenanteil beisteuern. 2017 haben die „Bad Banks“ für Hypo, Kommunalkredit und ÖVAG noch mit 4,9 Milliarden Euro zum Defizit beigetragen. Ab heuer kann die Verwertung von Assets sogar Einnahmen bringen.

Die Gewinner: Sicherheit, Verteidigung, Wissenschaft und Bildung haben mehr oder weniger profitiert. Vor allem das Innenressort ist dafür verantwortlich, dass bis 2022 die Zahl der Bundesbediensteten gemessen am Vorjahr um 3200 steigen wird. Während in anderen Ressorts gekürzt wird, soll es bis dahin 4100 zusätzliche Polizisten geben. Mit einem Plus von 281 Millionen Euro im Doppelbudget, bei jährlich 2,2 Milliarden Euro, fällt das Plus für Verteidigung ähnlich klein aus wie jenes für die Wissenschaft (heuer 4,46 Milliarden statt zuletzt 4,38) und für die Bildung (8,824 Milliarden Euro statt 8,686). Gewinner sind auch die Parteien, die nach heuer 29,9 Millionen Euro 2019 wegen der EU-Wahl 41 Millionen Euro an Förderung erhalten.

Die Verlierer: Die Einsparungen im Sozialressort treffen Arbeitslose wie ältere Arbeitnehmer, die ab 2019 erst ab 59 (Männer) und 54 (Frauen) in Altersteilzeit gehen können und ab 2020 um ein weiteres Jahr später. Gespart wird bei Flüchtlingen und Zuwanderern (weniger AMS-Förderung und Integrationsmaßnahmen in der Schule).

Kürzungen gibt es auch bei der Entwicklungshilfe und beim Auslandskatastrophenfonds.

Der Steuerzahler: Beim Versprechen, bis 2022 die Steuer- und Abgabenquote von 43 auf „an die 40 Prozent“ zu senken, bleibt die Regierung auf halbem Weg. Fix ist ab 2019 der Familienbonus (bis zu 1500 Euro pro Kind und Jahr). Für eine Steuerreform, die 2020 in Kraft treten soll, wurden im Doppelbudget 3,5 Milliarden Euro insgesamt eingepreist. Die beworbene Abschaffung der „kalten Progression“ wurde zum Wunsch heruntergestuft.

Größter Budgetposten: Fast ein Viertel der Einnahmen fließen in die Pensionen. Der Bundeszuschuss für die ASVG-Renten beträgt 9,25 Milliarden Euro, die Beamtenpensionen kosten 2018 9,57 Milliarden Euro.

