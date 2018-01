"Das ist bei uns eben anders als in Niederösterreich oder Oberösterreich"

WIEN. Michael Ludwig, leichter Favorit im Duell um die Häupl-Nachfolge, im OÖN-Interview.

Der Wohnbaustadtrat möchte als Bürgermeister in der Wiener SPÖ wieder "Brücken bauen". Bild: Johannes Zinner

Der Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig stellt sich am 27. Jänner beim Parteitag der Wiener SPÖ dem Duell gegen Andreas Schieder um die Nachfolge von Michael Häupl. Warum er der Vertreter des "rechten Lagers" im roten Wien ist und warum er sich als Favorit sieht, verrät Ludwig im Interview mit den OÖNachrichten.

OÖNachrichten: Herr Stadtrat, Sie sind im Gegensatz zu Ihrem Mitbewerber ein echtes Arbeiterkind und dennoch Hoffnungsträger des "rechten Flügels" innerhalb der Wiener SPÖ. Wie ist Ihnen denn das passiert?

Michael Ludwig: Das hängt vielleicht damit zusammen, dass mir das Thema Sicherheit immer sehr wichtig war. Ich merke aber in vielen Gesprächen in den Wohnhausanlagen und Betrieben, dass das die Menschen bewegt. Deshalb haben wir auch Ordnungsberater und zum Teil Videoüberwachung eingerichtet. Das ist am Anfang wie auch der Wien-Bonus (Bevorzugung für schon länger in Wien Lebende bei der Vergabe von Gemeindewohnungen, Anm.) nicht immer goutiert worden. Mittlerweile haben aber ziemlich alle eingesehen, dass das notwendig ist.

Sie haben gesagt, derzeit würden Sie eine Koalition mit der FPÖ ausschließen. Bisher galt in Wien die immerwährende Absage an Blau. Was heißt "derzeit"?

Es gibt sehr wenige inhaltliche Überschneidungen zwischen der SPÖ und der FPÖ in Wien. Von daher schließe ich das jetzt aus. Gleichzeitig zeigt die jetzige Bundesregierung bei Themen wie Arbeit, soziales System, Integrations- und Kulturfragen, dass sie einen ganz anderen Weg gehen möchte als wir in Wien.

Schieder war am Wochenende bei der Anti-Schwarz-Blau-Demo. Sie auch?

Nein, ich habe einen lange vereinbarten Vortragstermin wahrgenommen. Außerdem suche ich vor allem die inhaltliche Auseinandersetzung. Ich bin ein sehr diskussionsfreudiger Mensch.

Michael Häupl hat sich als Wiener Bürgermeister stets als Gegenspieler von Schwarz-Blau profiliert. Wird das auch Ihre Rolle?

Als Wiener Bürgermeister hat man die Interessen der Bevölkerung der Stadt zu vertreten. Die jetzige Bundesregierung sucht aber ganz offensiv die Auseinandersetzung mit Wien. Da werde ich mit Sicherheit nicht zurückschrecken.

Andreas Schieder würde die Stadtregierung umbauen. Dabei ist etwa der Name von Ex-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner gefallen. Gibt’s bei Ihnen auch Kandidaten?

Das würde ich den Betroffenen nicht über die Medien ausrichten.

Schieder hat auch Ihnen ein Angebot gemacht. Würden Sie unter ihm als Bürgermeister Stadtrat bleiben?

Das habe ich mir nicht überlegt.

Was wäre mit einem Stadtrat Schieder in Ihrem Team?

Prinzipiell kann ich mir das vorstellen.

Das klingt nicht begeistert.

Es geht nicht um Begeisterung, sondern darum, die unterschiedlichen Interessengruppen zusammenzuführen. Ich werde nach dem 27. Jänner alles dazu beitragen, um wieder Brücken zu bauen.

Es ist ein offenes Geheimnis unter den Delegierten, dass Häupl Schieder als seinen Nachfolger favorisiert. In Oberösterreich und in Niederösterreich hat der Einfluss der scheidenden Platzhirsche gereicht, um sich in dieser letzten Frage durchzusetzen. Warum sollte das in Wien anders sein?

Ich teile Ihre Einschätzung nicht. Michael Häupl hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, einen Nachfolger vorzuschlagen. Er hat aber gemeint, er sei kein Erbhofbauer, und überlässt es dem freien Spiel der Kräfte innerhalb der SPÖ. Das ist bei uns eben anders als in Niederösterreich oder Oberösterreich.

Sie sind sehr siegessicher. Führen Sie auch Listen über Ihre Unterstützer (wie Schieder, Anm.)?

Nein, ich finde es sehr merkwürdig, dass es so etwas innerhalb der Partei gibt. Aber ich kenne die Stimmung in vielen Bezirken und SP-Organisationen. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich mich durchsetzen kann.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema