"Damit wieder eine Blüte treibt"

WIEN. Werner Koglers Rezept gegen den grünen Untergang: Öffnung, Witz und Crowdfunding.

Der interimistische Bundessprecher kümmert sich "vorerst ehrenamtlich" um das Projekt Wiederauferstehung. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Gut hundert Tage ist es her, dass die Grünen bei der Nationalratswahl nach 31 Jahren aus dem Nationalrat geflogen sind. 24 teils langgediente Abgeordnete mussten den grünen Klub eilig räumen.

Von 120 Mitarbeitern, 90 davon im Parlamentsklub, ist "eine Handvoll" geblieben, wie Bundessprecher Werner Kogler bei einem Besuch der OÖN im Büro in der Doblhofgasse berichtet. Dass es diese Grüne Basis in den Dimensionen einer geräumigeren Wiener Altbauwohnung einen Steinwurf hinter dem Parlamentsgebäude gibt, geht auf den wohlwollenden Beschluss des Nationalratspräsidiums zurück. Der Ökopartei wurde angesichts der vier verbliebenen Bundesräte und drei EU-Abgeordneten weiterhin der Fraktionsstatus zugestanden.

Auf wackeligen Beinen

Mit der jährlichen Sockelförderung von 26.400 Euro für jeden der sieben Mandatare lässt sich ein Notbetrieb aufrechterhalten. Aber auch diese Basis steht auf wackeligen Beinen. Mit jedem Bundesrat, den man verliert, was heuer bei der Salzburg-Wahl sogar wahrscheinlich ist, muss über die Zuerkennung dieses Status neuerlich entschieden werden.

Kogler werkt ehrenamtlich, "vorerst für ein halbes Jahr", wie er sagt. Der Steirer blickt auf 18 Jahre im Nationalrat zurück, zuletzt als Vizeklubchef. Die erste Bewährungsprobe, die Niederösterreich-Wahl vor zwei Wochen, war für Kogler "ein Schritt zum Comeback". Zwar hat die Landesgruppe mit 6,4 Prozent (minus 1,6) auch ohne die Konkurrenz durch Peter Pilz-Wähler verloren, aber immerhin den Verbleib im Landtag klar geschafft. Das Trauma vom 15. Oktober macht eben bescheiden.

Mehr zu verlieren gibt es bei den im Frühjahr noch anstehenden Wahlen. In Tirol, Kärnten und Salzburg geht es um drei von insgesamt sechs Regierungsbeteiligungen. Kogler will unabhängig von den Entwicklungen in den Ländern den Wiederaufbau im Bund vorantreiben. Im Vergleich zu den Anfängen in den 80er Jahren sieht er sich als Gärtner, der vor einer größeren Herausforderung steht: "Damals waren wir wie eine Knospe, deren Aufblühen gar nicht zu verhindern war." Heute sei die Blume verwelkt, "jetzt muss ein neuer Stängel wachsen, damit wieder eine Blüte treibt".

Kongress im Mai

Beim Neuaufbau beschwört Kogler dennoch den Geist der Anfänge: Bei einem Kongress im Mai/Juni "vielleicht in Linz" will man mit vielen Interessierten von außen, vor allem von NGOs und Bürgerinitiativen "die Öffnung und Verbreiterung" der Grünen einläuten. Dabei gehe es um drei Fragen: "Wer sind wir, wozu gibt es uns und wofür kämpfen wir?"

Rund um den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, "dieses Regal im Supermarkt gehört den Grünen", will Kogler im Herbst bei einem Bundeskongress ein Konzept vorlegen, "das für zwei Wahlen angelegt ist und die Grünen nicht nur zurück, sondern wieder in die höhere Liga" bringen soll.

Wer die Gesichter der neuen Grünen sein sollen, verrät Kogler nicht: Nur die Hälfte werde wohl aus den Funktions-Reihen sein, hinzu sollen "interessante Köpfe" kommen. Ob er selbst weitermacht, hänge vom Verlauf der Neuaufstellung ab. Bei der Finanzierung sieht Kogler den Hofburg-Wahlkampf von Alexander Van der Bellen als Vorbild. Das Stichwort ist also "Crowdfunding".

Die dennoch "dramatisch geringeren Ressourcen" müsse man wieder durch "Witz und Kreativität" wettmachen, spielt Kogler auf die aktionistischen Urzeiten an. Die Generalprobe für die erst 2022 anstehende Nationalratswahl ist übrigens gar nicht fern: Bei der EU-Wahl im Juni 2019 liegt die Latte bei 14,5 Prozent – der bisherigen grünen Rekordmarke.

Drei aus Oberösterreich

Mit der Listenersten Ruperta Lichtenecker und Gabriela Moser (3.) haben am 15. Oktober auch zwei Oberösterreicherinnen ihre langjährigen Mandate verloren. Lichtenecker unterrichtet heute wieder an der Uni Linz, Moser ist pensionierte AHS-Lehrerin. Dem Zweitgereihten, Clemens Stammler, blieb das Debüt im Parlament verwehrt. Der Gmundner ist im Brotberuf Biobauer.

