Chaostage bei der Liste Pilz: Nächste Abgeordnete verlässt Partei

WIEN. Chaostage bei der Liste Pilz: Nach dem Rückzug von Klubchef Peter Kolba hat heute Daniela Holzinger-Vogtenhuber die Partei verlassen.

Daniela Holzinger-Vogtenhuber verlässt Liste Pilz. Bild: APA

Die Chaostage bei der Liste Pilz fanden ihren vorläufigen Höhepunkt. Weil Peter Kolba schon vor Wochen für Ende Mai aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug als Klubobmann angekündigt hat, musste am Donnerstag eine Lösung gefunden werden, um nicht sogar den Klubstatus zu riskieren. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz präsentierten sich Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl als neue Doppelspitze.

Rossmann (66) wird Klubobmann, Zinggl (63) geschäftsführender Klubchef. Beide waren bereits bei den Grünen Abgeordnete, ehe sie die neue Liste von Peter Pilz unterstützt haben.

Bezieht Pilz Gehalt aus Spendengeldern?

Daniela Holzinger-Vogtenhuber hat Freitagabend über einen Pressesprecher dementieren lassen, dass die angebliche Finanzierung des Gehalts von Liste Peter Pilz über Spendengelder Grund für ihren Parteiaustritt war.

Vielmehr sei ihr Eintritt Teil des gescheiterten Deals mit ihrer Abgeordneten-Kollegin Martha Bißmann gewesen, die ihr Mandat für Pilz zurücklegen hätte sollen. Da der Deal nun geplatzt ist, sieht Holzinger, die früher für die SPÖ im Nationalrat saß, offenbar keinen Grund mehr, Parteimitglied der Liste Pilz zu sein. Lange währte ihre Tätigkeit dort ohnehin nicht. Sie war erst am Montag eingetreten. Dem Liste Pilz-Klub will Holzinger weiter angehören.

Zweiter Paukenschlag

Den zweiten Paukenschlag lieferte am Donnerstagnachmittag Kolba, der via Twitter für heute seinen völligen Rückzug ankündigte: "Nach Überlegung: Es reicht jetzt! Ich werde morgen mein Mandat zurücklegen und will mit dieser Liste nichts mehr zu tun haben", schrieb Kolba.

Gesagt, getan: Am Freitag teilte Kolba der Landeswahlbehörde in einem Schreiben mit, dass er sein Mandat mit dem 31. Mai zurücklegt.

Er stand davor im Zentrum eines Konflikts mit der Abgeordneten Martha Bißmann, die nach dem Mandatsverzicht von Peter Pilz nachgerückt war. Nachdem die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung gegen Pilz eingestellt worden waren, sollte Bißmann für den Listengründer im Klub Platz machen.

Doch die Steirerin durchkreuzte diese Pläne. "Ich stehe dazu, ich bleibe dabei", betonte Bißmann gestern, dass sie Abgeordnete bleiben werde. Der achtköpfige Klub verfüge über vier junge Frauen, die Visionen hätten. Die älteren Männer in der Fraktion würden hingegen in Pension gehen und nicht mehr bei der nächsten Wahl antreten.

Bißmann bleibt im Parlament

Kolba hatte davor eine Liste veröffentlicht, in der Bißmann (ultimativ bis vergangenen Montag, 12 Uhr) den Mandatsverzicht mit Forderungen verknüpft: Sie sollte geschäftsführende Parteiobfrau werden, als Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl 2019 antreten und ein Rückkehrrecht in den Nationalrat erhalten. Außerdem müsse Rossmann zurücktreten.

Noch vor Ablauf des Ultimatums habe sich Bißmann, die selbst von mehreren Autoren der Forderungsliste sprach, darunter Pilz selbst, aber ohnehin anders entschieden, so Kolba.

Mit Kolbas völligem Rückzug kann nun doch der Weg für Pilz frei werden. Der Listengründer will nicht nur in den Nationalrat zurückkehren, sondern auch die Führung des Klubs übernehmen.

Video:

Zinggls Entschuldigung

Angesichts der chaotischen Umstände entschuldigte sich Zinggl bei allen "Sympathisanten", die sich einen "g’schmeidigeren Einstieg" der Liste in die Politik erwartet hätten. Das Problem sei, "wir haben mehrere Kinderkrankheiten gleichzeitig: Mumps, Scharlach, Masern." Der Austritt von Kolba "erwischt uns völlig kalt", betonte Zinggl. Trotz des Streits mit Bißmann suche man weiter das Gespräch. Ein Antrag auf Ausschluss sei noch kein Thema.

Peter Kolba reicht es

Weil nun zwei Männer an der Klubspitze stehen, kündigte Rossmann einen weiteren Wechsel im Laufe der Legislaturperiode an. Dann werde jedenfalls eine Frau in der Klubführung sein.

Tritt Kolba tatsächlich zurück, müsste davor die Nächstgereihte auf der NÖ-Landesliste, Maria Stern, verzichten. Zinggl vertröstete deshalb darauf, wie sich die Dinge heute entwickeln. (luc)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema