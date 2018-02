Causa Silberstein: SPÖ erwägt Klagen

WIEN. Matznetter lässt Vorgehen gegen Kurz-Sprecher und zwei "Maulwürfe" prüfen.

Werber Tal Silberstein Bild: APA/AFP/JACK GUEZ

Die SPÖ hat ihre internen Untersuchungen in der Causa Silberstein abgeschlossen und erwägt nun weitere rechtliche Schritte, wie Ex-SP-Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter am Donnerstag erklärte.

Die Affäre um Tal Silberstein in Diensten von SP-Spitzenkandidat Christian Kern war einer der Aufreger im jüngsten Nationalratswahlkampf. Die ÖVP warf dem israelischen Werber vor, über getarnte Websites Dirty Campaigning gegen Sebastian Kurz betrieben zu haben. Entsprechende Klagen hat die ÖVP nach geschlagener Wahl zurückgezogen.

Im Zuge der heftigen Auseinandersetzungen ging auch der ehemalige VP-Werber in Diensten von Silberstein, Peter Puller, mit einem brisanten Vorwurf an die Öffentlichkeit: Demnach hätte ihm der Sprecher von Kurz, Gerald Fleischmann (nunmehr Kommunikationschef im Kanzleramt, Anm.) 100.000 Euro für Informationen über die SP-Kampagne geboten. Was Fleischmann dementiert.

Trotz dieses Vorwurfs habe die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen "fehlenden Anfangsverdachts" in dieser Causa keinerlei Ermittlungen aufgenommen, sagte Matznetter. Die SPÖ erwäge nun einen weiteren Anlauf bei der Justiz. Denn man wolle keine Sonderbehandlung für jemanden, nur weil er aus dem Umfeld des Bundeskanzlers komme.

Maulwürfe in der SP-Zentrale

Untersucht hat man auch das "Leck" in der Parteizentrale, durch das Teile der SP-Kampagne an politische Mitbewerber und Medien gelangt waren. Matznetter wollte zu der "Maulwurf"-Affäre keine Namen nennen. Man habe aber den Kreis der Verdächtigen auf zwei zugekaufte Mitarbeiterinnen im Team von Silberstein eingeschränkt. Auch hier werde nun der Klagsweg geprüft.

Mehr oder weniger abgeschrieben hat Matznetter jenes Geld, das man von Silbersteins Gage zurückholen wollte. Über 131.000 Euro von den gesamt 536.000 Euro wollte man fordern. Die Anwälte hätten davon aber aus Kostengründen abgeraten. Eine Einigung mit Silberstein sei aber noch denkbar.

