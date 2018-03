Causa Birnbacher: Jetzt klagt Ex-VP-Chef Martinz

KLAGENFURT. Josef Martinz fordert von Jörg Haiders Erben Schadenersatz und will Birnbachers Millionen aufspüren.

Josef Martinz Bild: APA

Das Sechs-Millionen-Euro-Honorar, das der Villacher Steuerberater Dietrich Birnbacher 2007 auf Betreiben des damaligen Landeshauptmannes Jörg Haider für ein Hypo-Gutachten erhalten hat, beschäftigt wieder die Justiz. Diesmal ist es der Kärntner Ex-VP-Chef Josef Martinz, der 2012 selbst im Birnbacher-Prozess zu einer viereinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist, der als Kläger auftritt.

Martinz fordert von Jörg Haiders Erbinnen (Ehefrau Claudia sowie den Töchtern Ulrike Haider-Quercia und Cornelia Mathis-Haider) 450.000 Euro Schadenersatz. In einem bereits laufenden Verfahren will das Land Kärnten 600.000 Euro von den Erbinnen.

Martinz’ Anwalt, Alexander Todor-Kostic, begründet die Forderung mit einer "Schad- und Klagloserklärung", die Haider im Frühjahr 2008 gegenüber Martinz für den Fall hinterlegt habe, dass das Honorar für Birnbachers 12-seitige Hypo-Expertise als überhöht erachtet werden sollte.

Am Ende musste Martinz eine Million Euro an Schadenersatz leisten und dem Land Kärnten ein Pfandrecht über drei Millionen Euro einräumen. Dass es so weit gekommen ist, führt Todor-Kostic auf Birnbachers Verhalten zurück. Dieser habe in seinem Strafprozess angekündigt, das zu Unrecht kassierte Honorar dem Land zur Gänze zurückzuzahlen. Am Ende habe der Steuerberater nur 1,8 Millionen Euro überwiesen.

Dafür seien Teilbeträge des Honorars sogar an Familienmitglieder verschoben worden. Ende 2017 habe Martinz deshalb Strafanzeige eingebracht, um die verschleierte Verwendung des Geldes aufzuklären. Todor-Kostic wirft Birnbacher vor, Gericht und Öffentlichkeit über seine "Zahlungsbereitschaft mit dem Ziel einer Strafmilderung getäuscht" zu haben.

