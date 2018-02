"Burschenschafter unterwandern die Republik"

WIEN. Oppositionschef Kern warnt vor dem "schleichenden Umbau des Staates", Kanzler Kurz könne oder wolle das nicht stoppen.

Christian Kern im SPÖ-Klub Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Dass ein Oppositionspolitiker die Regierung kritisiert, ist normal. Doch SPÖ-Klubchef Christian Kern wählte am Freitag auffallend scharfe Worte, um mit ÖVP und FPÖ abzurechnen.

Der Ex-Kanzler forderte seinen Nachfolger Sebastian Kurz (ÖVP) auf, die "Unterwanderung" der Republik durch Burschenschaften zu beenden. Es gebe einen "schleichenden Umbau des Staates" durch FP-nahe Verbindungen.

Außerdem warf Kern der Koalition beim Rauchverbot und beim Überwachungspaket "Angst vor den Bürgern" vor.

"Wir erleben gerade eine Unterwanderung unserer staatlichen Strukturen durch einen Geheimbund, durch die Burschenschaften", sagte der Sozialdemokrat zu den Postenbesetzungen der FPÖ in staatsnahen Unternehmen und in Minister-Kabinetten. Kurz könne oder wolle das nicht stoppen.

Scharfe Kritik übte der SP-Chef auch am Vorhaben der Regierung, ihr Überwachungspaket und die Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie ohne Begutachtung zu beschließen. Damit werde versucht, Gesetze "bei Nacht und Nebel durchzuziehen". Kern: "Die Bundesregierung hat offensichtlich Angst vor den Bürgern, aber auch Angst vor dem Parlament."

Dabei lehnt der SPÖ-Vorsitzende neue Überwachungsmaßnahmen nicht ab. Er ist etwa für die Registrierung von Wertkartenhandys und nennt auch die Überwachung von Messenger-Diensten. Allerdings dürfe es kein "Durchziehen um jeden Preis" gegen viele kritische Expertenstimmen geben. Kern verwies dabei auf Kritik der Rechtsanwaltskammer.

Den Freiheitlichen warf Kern vor, reihenweise Wahlversprechen zu brechen. Gegen die Liste der blauen "Umfaller" sei Leo Tolstois Monumentalwerk "Krieg und Frieden" eine schmale Lektüre.

FPÖ: "Verschwörungstheorie"

Die Behauptung von Vizekanzler Heinz-Christian Strache, drei Viertel der Wahlversprechen seien umgesetzt, ist für Kern unverständlich. Nach 70 Tagen im Amt liege nur ein Gesetz zum Beschluss im Parlament vor – die Studienplatzfinanzierung: "Jedenfalls lässt der Arbeitseifer dieser Bundesregierung sehr zu wünschen übrig."

Die FPÖ bewertet Kerns Aussage zur "Unterwanderung" der Republik durch Burschenschaften als "absurde Verschwörungstheorie". Grundsätzlich solle sich Kern "mit seinen Kontakten zu dubiosen internationalen Milliardärs-Netzwerken" nicht zu weit aus dem Fenster lehnen", sagte FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in einer Reaktion.

Die Burschenschaft Bruna Sudetia, bei der NS-Materialien gefunden worden sein sollen, distanzierte sich neuerlich von den angeblichen Fundstücken. Man kenne die Inhalte der Kisten noch nicht, darin befänden sich wohl "Nachlässe verstorbener Mitglieder". (chk)

Video: Im Zuge der NS-Liederbuchaffäre gab es bereits am Mittwoch eine Hausdurchsuchung in den Räumlichkeiten der Burschenschaft Bruna Sudetia. Der Obmann der Verbindung kündigte nun in einer Pressekonferenz an, die Vergangenheit aufarbeiten zu wollen und entschuldigte sich dafür, dass das bisher nicht der Fall war.

Die steirischen Burschenschaften setzen sich gegen den Vorwurf von SPÖ-Chef Christian Kern zur Wehr, wonach FPÖ-nahe Burschenschaften die Republik unterwandern würden. "Das ist eine Verschwörungstheorie. Wir sind nicht nur Angehörige von Vereinen, die seit mehr als 150 Jahren bestehen; wir sind vor allem Steuerzahler und aufrechte Bürger dieser Republik", heißt es in einer Stellungnahme.

"Wir sind als Ärzte, Lehrer, Rechtsanwälte, Notare, Studenten und Unternehmer ein Teil der Gesellschaft. Wir lehnen daher den Versuch von Herrn Kern, diese Gesellschaft durch seine Aussagen zu spalten, entschieden ab. Wir respektieren unsere Mitbürger und wir fordern daher auch für uns Respekt, Achtung und Toleranz. Wir leisten unseren Beitrag zum Wohl unserer Heimat Österreich und erwarten uns daher gerade von Politikern Mäßigung und Anstand." Die Pauschalverurteilung weise man deshalb zurück. "Tatsache ist, dass die überwiegende Anzahl der Mitglieder von Burschenschaften nicht politisch, schon gar nicht parteipolitisch aktiv sind."

