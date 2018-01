Burschenschaft: "Unklar, warum menschenverachtende Texte gedruckt werden"

WIEN/ST.PÖLTEN. Die Burschenschaft Germania distanziert sich nun von ihrem eigenen Liederbuch. Morgen will man klären, warum diese Texte überhaupt gedruckt wurden. FPÖ-Politiker Udo Landbauer stellte seine Mitgliedschaft ruhend.

Udo Landbauer (FPÖ) Bild: GEORG HOCHMUTH (APA/GEORG HOCHMUTH)

In der Affäre um Udo Landbauer, den Spitzenkandidaten der FPÖ für die Landtagswahl in Niederösterreich, meldet sich nun die ins Zwielicht geratene Burschenschaft Germania zu Wort: Sie distanziere sich von jeder Verherrlichung der Verbrechen der NS-Diktatur. Die Texte im inkriminierten Germania-Liederbuch seien "menschenverachtend". Warum sie "überhaupt gedruckt beziehungsweise nicht restlos entfernt" wurden, will die Burschenschaft morgen, Donnerstag, in einer Versammlung klären.

"Wir lehnen jede Diskriminierung von Religionen zutiefst ab sowie jegliche Art von Antisemitismus. Wir distanzieren uns von den im 'Falter' zitierten Texten. Das besagte Liederbuch wurde vor 21 Jahren gedruckt", heißt es in einer Germania-Stellungnahme.

Wie der "Falter" berichtet hatte, verlegt die Burschenschaft “Germania zu Wiener Neustadt”, deren stellvertretender Vorsitzender Landbauer ist, ein Liederbuch, in dem der Judenmord und das Naziregime verherrlicht werden. So heißt es in einem Lied wörtlich: “Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'” sowie weiter “Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines’: ,Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.'”

Landbauers Sprecher bestätigt dem "Falter" , dass die Burschenschaft Germania dieses Liedbuch verwende. Landbauer ist seit etwa 18 Jahren Mitglied der Germania, kenne das Liederbuch aber laut seinem Sprecher “nur mit herausgerissenen Seiten und geschwärzten Stellen”.

In weiteren Liedern verherrlicht die Germania die „Legion Condor“, jene Wehrmachtsfliegertruppe, die in Hitlers Auftrag auf der Seite der spanischen Putschisten die Stadt Guernica zerstörte sowie die Wehrmachts-Fallschirmjäger, die 1941 griechische Insel Kreta angriffen und dabei zahlreiche Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung begingen.

Unter Druck stellte Landbauer am Dienstagabend seine Mitgliedschaft bei der Germania "ruhend". Er sei "schockiert über jene Text- und Liedpassagen, welche heute zum Gegenstand politischer Diskussionen geworden sind. Als dieses Buch gedruckt wurde, war ich elf Jahre alt. Ich erhalte davon heute zum ersten Mal Kenntnis und ziehe auch sofort die notwendigen Konsequenzen."

Kurz verurteilt "widerwärtige" Liedtexte der Germania

Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Dienstagabend auf Twitter auf die Vorwürfe gegen den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer reagiert: "Die publik gewordenen Liedtexte der Germania sind rassistisch, antisemitisch und absolut widerwärtig", erklärte Kurz, Koalitionspartner der FPÖ auf Bundesebene, auf Twitter. Dafür dürfe es in Österreich keinen Platz geben.

Die publik gewordenen Liedtexte der Germania sind rassistisch, antisemitisch und absolut widerwärtig. Dafür darf es in unserem Land keinen Platz geben. Es braucht daher volle Aufklärung und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23. Januar 2018

"Es braucht daher volle Aufklärung und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden", forderte der Kanzler weiters. In einer aktuellen Ausgabe von einem Liederbuch der Burschenschaft werde der Judenmord und das Naziregime verherrlicht. Landbauer selbst hatte zuvor in einer Aussendung bekannt gegeben, dass er seine Mitgliedschaft im Bund "Germania zu Wiener Neustadt" ruhend stellt und die Einsetzung einer "Untersuchungskommission mit allen auch rechtlichen Konsequenzen" fordert.

Der Verein SOS Mitmensch wiederum wies darauf hin, dass Landbauer über einen längeren Zeitraum ein Naheverhältnis zur antisemitischen Zeitschrift "Aula" pflegte. "Landbauer versucht die Öffentlichkeit jetzt an der Nase herumzuführen. Das brutal antisemitische Nazi-Liederbuch seiner Burschenschaft ist kein Ausreißer", urteilt SOS-Sprecher Alexander Pollak.

Auch SPÖ-Chef Christian Kern meldete sich auf Twitter zu der Causa zu Wort und kritisierte: "Während Landbauer/FPÖim Verdacht der Verhetzung und Wiederbetätigung steht, teilt Strache (Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Anm.) Landbauers Werbevideo auf FB." "Diesmal geht sich, 'da war ich ja noch gar nicht auf der Welt', nicht mehr aus.", meinte Kern weiters.

Video: Strache sieht keine Konsequenzen für Landbauer

