Bürger können Stellungnahmen zu Gesetzen abgeben

Da wird dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet!

Auch echte Namensnennungen können umgangen

werden.

Ich halte davon sehr wenig bis gar nichts!

Gesetze werden in einem für "Normalbürger"

beinahe unverständlichem Amtsdeutsch formuliert,

und bei "der Verständniskompetenz" eines Teiles

meiner Mitbürger eher kontraproduktiv. Ich will

nicht alle als minderintelligent bezeichnen und

doch gibt es sie zu Hauf: sieht man am Wahlergebnis!

Dazu kommen die "Mitmenschenverachter", meist

aus der gleichen Gruppe, die aus Österreich eine

Scheibe machen wollen, auf der nur "Heimatparteiliche"

willkommen seien! Von sozial red` ich nicht, denn

in Oberösterreich werden jetzt Frauenvereine

mit gekürzten Förderungen konfrontiert!

Man(n) kann sich nur mehr fremdschämen!

Es werden wieder die Unterprivilegierten benachteiligt!

Danke den Herren Landeshauptmann und seinem Vitze!!!

Frauenförderung in OÖ? Fehlanzeige!!