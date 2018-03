Budgetrede mit Nulldefizit und Personalzuwachs

Die Senkung der Mehrwertsteuer für Hoteliers soll so ein wichtiger Punkt sein? Wenn das so breiten Raum einnimmt, ist zu erkennen, wie wenig ihnen eingefallen ist.

Weniger in der Justiz, aber umso mehr im Bereich Innenministerium? Für einen Polizeistaat?

Für entsprechende Maßnahmen ist dann nichts übrig!

Insgesamt arbeiten sie gleich mal in die eigenen Taschen, indem die Beamtenschaft mehr und mehr wird. Was soll dann noch für den Bürger übrigbleiben?

Und wenn bei der Finanzverwaltung gespart wird, dürfte das die Falschen freuen und weniger Einnahmen für den Staat bedeuten, als möglich wären.