Budget: Bei den Bauern wird nicht gespart

WIEN. Die heimischen Bauern müssen sich heuer und nächstes Jahr auf kein Sparpaket einstellen. "Die Förderungen bleiben gleich", hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Aufgrund neuer Kompetenzbereiche - etwa Energie, Tourismus, Bergbau und Regionalförderung - erhöht sich das Budget des Ministeriums.

Gegenüber 2017 steigt das Budget für das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (Landwirtschaft, Natur, Tourismus, Umwelt, Energie, Klima) heuer um rund 100 Millionen Euro auf 2,845 Milliarden Euro. Die Steigerung der Bundesfinanzrahmengesetz-Auszahlungsobergrenze 2018 gegenüber 2017 sei auf die neue Kompetenzverteilung im Bundesministeriengesetz zurückzuführen.

Finanzielle Mittel für die Bereiche Energie, Bergbau (nur Personalaufwand), Tourismus, EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und ÖROK (Österreichische Raumordnungskonferenz) wanderten aus anderen Bundesministerien in das Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Im Rahmen des Doppelbudgets 2018/19 kommt es im Ministerium aber auch zu Einsparungen im Bereich Verwaltung, Sachaufwand und Förderungen, hieß es.

Im Rahmen der 1. Säule (Marktordnung) der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) erhielten im Jahr 2016 in Österreich rund 109.300 landwirtschaftliche Betriebe und Agrargemeinschaften sowie 76 Lebensmittelindustriebetriebe und Erzeugerorganisationen rund 732 Millionen Euro an EU-Direktzahlungen. Durch das Programm für die Entwicklung des Ländlichen Raums (2. Säule) wurden hierzulande 106.900 Betriebe und rund 555 sonstige Firmen, Institute, Personen 875 Millionen Euro (davon 438 Millionen Euro EU-Mittel) gefördert. Für 2017 liegen noch keine Detailzahlen vor.

Bauernbund-Chef Georg Strasser zeigte sich mit dem heute von Finanzminister Hartwig Löger vorgestellten Budgetvoranschlag für die Jahre 2018 und 2019 zufrieden. "Besonders wichtig ist für uns, dass die Ausgleichszahlungen in der bisherigen Höhe weiter an die Bauernfamilien ausgezahlt werden können", so Strasser.

