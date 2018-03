Briefwahl-Auswertung brachte SPÖ das 18. Mandat

KLAGENFURT. Die Auszählung der Wahlkarten hat der SPÖ am Montag doch noch das 18. Mandat gebracht, und zwar zulasten der ÖVP.

Erster mit Respektabstand: Peter Kaiser jubelt mit SP-Bundeschef Christian Kern Bild: APA

Kärnten ist, was Landtagswahlen und Landeshauptleute angeht, historisch betrachtet zwar immer noch das bunteste Bundesland - aber mittlerweile wieder fest in roter Hand. LH Peter Kaiser verteidigte bei der 17. Landtagswahl mit dem zweiten starke Plus in Serie Platz 1 und seinen Landeshauptmannsessel.

Mit 47,94 Prozent verfehlte die SPÖ zwar knapp die Mandats-Absolute, letztlich ist gegen sie aber keine Mehrheit möglich. Die Briefwahlauszählung brachte der SPÖ das 18. Mandat - und damit hat sie ebenso viele wie die drei anderen im Landtag verbliebenen Parteien FPÖ, ÖVP und Team Kärnten zusammen.

Herausforderer Kaisers war die FPÖ - die allerdings schwächer abschnitt als man es vor ihrem Eintritt in die Bundesregierung erwartet hätte. So konnte sie sich das einzige Land, in dem sie jemals stärkste und Landeshauptmann-Partei war (bis 2013) nicht zurückholen. Ganz im Gegenteil: Der Abstand zwischen Rot und Blau wurde noch größer, die SPÖ liegt um 25,0 Prozentpunkte vor der FPÖ - und um 32,5 Punkte vor der ÖVP.

Erste war die ÖVP im Lande nie, dennoch stellte auch sie - und nicht nur Rot bzw. Blau/Orange - schon einen der neun Landeshauptmänner. Denn Kärnten bietet die Besonderheit, dass über lange Zeit - zehn Jahre - der Chef der Landesregierung nicht von der stärksten Partei kam. Von 1945 bis 1989 dominierte rundum die SPÖ, teilweise auch mit absoluter Mehrheit ausgestattet. Erste bei den Wahlen wurde sie auch 1989 noch, aber da verhalf die ÖVP Jörg Haider zum LH-Sessel. Nach dessen Rücktritt wegen seines Sagers über die "ordentliche Beschäftigungspolitik" kürte die SPÖ 1992 und auch nach der Wahl 1994 zähneknirschend Christof Zernatto - den Chef der nur drittstärksten ÖVP - mit zum Regierungschef.

1999 bescherte den Blauen dann ihren ersten Landtagswahlsieg - seither kommt auch in Kärnten wieder der Landeshauptmann von der stärksten Partei. Die Farbe änderte sich allerdings 2013, von Blau zu Rot - und wurde 2018 noch etwas tiefer Rot.

Mit ihrem jetzigen Triumph hat sich die SPÖ, die von 1945 bis zur Wahl 1999 ununterbrochen auf Platz eins gelegen war - in den 70er und 80er Jahren sogar mit mehr als 50 Prozent - nach drei Wahlniederlagen gegen die Freiheitlichen, 1999, 2004 und 2009, wieder erholt. Nach dem Negativrekord von 2009 (ein Minus von 9,7 Prozentpunkten ließ sie auf den historischen Tiefststand von 28,7 Prozent sinken) schafften sie vor fünf Jahren die Rückkehr an die Spitze. Kaiser ging damals eine Koalition mit ÖVP und Grünen ein - die er jetzt freilich nicht fortsetzen kann.

Die Freiheitlichen wurden 2013 für ihre Skandale und Affären abgestraft und stürzten auf 16,9 Prozent ab. Gernot Darmann gelang jetzt zwar ein Zuwachs auf 23,0 Prozent - aber er verpasste sein Wahlziel, so stark zu werden, dass man bei den Koalitionsverhandlungen nicht an der FPÖ vorbeikommt.

Nach zwei großen Erfolgen in Niederösterreich und Tirol wuchs die ÖVP in Kärnten nur schwach, auf 15,5 Prozent - das sind nur 1,1 Prozentpunkte mehr als die schwachen 14,4 Prozent vor fünf Jahren, damals den Skandalen rund um die Birnbacher-Affäre geschuldet. Die Hoffnung, mit Christian Benger an die 20 Prozent zu holen, hat sich bei weitem nicht erfüllt.

Die Grünen müssen sich nach drei Landtagsperioden verabschieden. Kärnten war das letzte Land, wo sie in das Landesparlament einzogen - und ist jetzt, nach dem Rauswurf aus dem Nationalrat, das bisher einzige, wo es sie wieder verlassen müssen. Schon 2004 und 2009 schafften sie es nur haarscharf in den Landtag, 2013 holte sich Rolf Holub - als großer "Hypo"-Aufdecker - ein triumphales Ergebnis von 12,1 Prozent. Aber selbst dieser Polster half nichts, mit 3,1 Prozent sind die Grünen nicht mehr Landtagspartei. Die NEOS schafften es mit 2,1 Prozent nicht, ihr fünftes Land zu erobern.

Dafür hielt sich in Kärnten ein Team Stronach-Nachfolger im Landtag. Der frühere SPÖ-Bürgermeister Gerhard Köfer - jetzt unter dem Label "Team Kärnten" angetreten - erhielt trotz saftigem Minus (5,5 Punkte) mit 5,7 Prozent drei Mandate. Den 2013 eroberten Regierungssitz hätte er damit nicht gehalten - aber den gäbe es jetzt ohnehin nicht mehr. Denn in Kärnten wird die Landesregierung erstmals nach dem Mehrheits- und nicht mehr nach dem Proporzsystem gebildet.

Video: Peter Kaiser (SPÖ), Gernot Darmann (FPÖ), Christian Benger (ÖVP), Rolf Holub (Grüne), Gerhard Köfer (Team Kärnten) und Markus Unterdorfer-Morgenstern (NEOS) kommentieren den Wahlausgang.

Hoffnungen auf eine Koalition ohne SPÖ hatte man sich bei FPÖ und ÖVP gemacht, doch beide Parteien blieben unter ihren Erwartungen, die ÖVP sogar deutlich. Nach dem Absturz 2013 konnte die FPÖ sechs Prozentpunkte gutmachen, sie erreichte 23,4 Prozent. Der Wahlerfolg Kaisers sei "nicht wegzudeuten", reagierte FP-Spitzenkandidat Gernot Darmann. Er sah aber eine Stärkung der FPÖ und "den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen". Um lediglich rund einen Prozentpunkt verbesserte sich die ÖVP, trotz Wahlkampf-Unterstützung durch Bundeschef Sebastian Kurz. Ziel sei gewesen, "Stimmen und Mandate dazuzugewinnen", gab Spitzenkandidat Christian Benger dem Ergebnis eine positive Note.

Zertrümmerte Grüne

Die Grünen erlitten ein Debakel. Mit nur drei Prozent flogen sie nach 14 Jahren aus dem Landtag. Rolf Holub, bisher Landesrat, der vor fünf Jahren noch als "Hypo-Aufdecker" gepunktet hatte, nahm die Niederlage "auf seine Kappe", obwohl er auch den "Negativ-Trend" auf Bundesebene verantwortlich machte.

In den Landtag geschafft hat es das "Team Kärnten" des Ex-Stronach-Landesrats Gerhard Köfer. Die Neos gingen bei ihrem ersten Antreten in Kärnten leer aus.

Video: Reaktion von Grünen-Spitzenkandidat Holub

Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl in Kärnten:

Video: Politologe Peter Filzmaier weiß, wann die Kärntner ihre Wahltentscheidung getroffen haben und welche Koalitionskonstellationen sie präferieren.

Video: Die Bundespolitiker Christian Kern (SPÖ), Matthias Strolz (NEOS), Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Johann Gudenus (FPÖ) kommentieren das Wahlergebnis.

Video: Sebastian Kurz (ÖVP) zum Ausgang der Wahl:

Lesen Sie hier ein Porträt über Peter Kaiser

