Brexit und Budget als Schwerpunkte für Österreichs EU-Präsidentschaft

WIEN/LINZ. Treffen der EU-Energieminister am 17. und 18. September im Linzer Design Center.

Außenministerin Kneissl, Kanzler Kurz, Energieministerin Köstinger: Dichtes Programm für die Linzer Konferenz Bild: APA

Ab 1. Juli hat Österreich für sechs Monate den EU-Vorsitz – zum dritten Mal nach 1998 und 2006. Die Schwerpunkte der Präsidentschaft stellten am Freitag Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), Außenministerin Karin Kneissl und Kanzleramtsminister Gernot Blümel VP) vor.

Es gebe zwei große Herausforderungen, den Brexit und den Finanzrahmen des EU-Budgets nach 2020, sagte Kurz. Die Budgetverhandlungen würden wohl über Österreichs Vorsitz hinaus dauern. Hier müsse man hinterfragen, ob "vieles, das an Finanzierung stattfindet, noch Sinn macht".

Bei den Gesprächen mit London liege viel Verantwortung beim EU-Chefverhandler Michel Barnier.

Österreich möchte sich in diesem Halbjahr für "ein Europa, das schützt" stark machen. Dabei gehe es um einen besseren Grenzschutz, aber auch um den Schutz des Wirtschaftsstandorts.

Außerdem soll die Annäherung der Balkanländer an die EU vorankommen – wobei Außenministerin Kneissl lieber von "Südosteuropa" als vom "Westbalkan" spricht, letzteres sei "ein Kunstbegriff".

Das Budget für Österreichs Vorsitz-Halbjahr wird laut Kanzleramtsminister Blümel mit 43 Millionen Euro gleich hoch sein wie 2006. Die Ratspräsidentschaft soll auch dazu genützt werden, "die Sichtbarkeit Österreichs in Europa und in der Welt zu erhöhen".

Video: Österreich vor EU-Ratspräsidentschaft

Die Termine und Orte für die meisten wichtigen Veranstaltungen stehen inzwischen fest.

Anfang Juni hält der schwarz-blaue Ministerrat eine Sitzung in Brüssel ab. Am 3. Juli ist das Europäische Parlament in Straßburg Schauplatz einer Rede von Kurz.

Am 6. Juli kommt die EU-Kommission nach Wien.

Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs wird am 20. September in Salzburg abgehalten.

Die Innen- und Justizminister werden in Innsbruck tagen, die Verkehrsminister in Graz.

Linz wurde als Konferenzort der Energieminister ausgewählt. Dieses Treffen findet am 17. und 18. September statt. Gastgeberin ist Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP). Sie wird im Juli Mutter, will aber nach einer kurzen Aus-Zeit weiterarbeiten.

Am 17. September geht es in der Voest-Stahlwelt um Zukunftstechnologien für energieintensive Industrien. Zur "High-Level-Konferenz" werden neben den Ministern rund hundert Fachleute aus dem In- und Ausland erwartet. Oberösterreichische Unternehmen können ihr Know-how präsentieren.

Am Abend lädt die Landesregierung zum Galadinner in die Redoutensäle. Am Tag darauf versammeln sich 35 Minister und Kommissare im Design Center.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) freut sich auf die EU-Veranstaltung: "Solche Tagungen finden eigentlich nur in den großen Hauptstädten statt", sagte er am Freitag zu den OÖNachrichten. "Das ist eine gute Gelegenheit, den Standort Oberösterreich in das internationale Scheinwerferlicht zu rücken."

Gerhard Busek: „Eine problematische Strategie“

Skeptisch zu den Plänen des österreichischen EU-Vorsitzes ist Erhard Busek. Der ehemalige ÖVP-Chef und Vizekanzler vermisst „europapolitische Visionen“. Das Bekenntnis zu Europa sei „eine Selbstverständlichkeit, das kann sogar die FPÖ abhaken.“ Der Brexit passiere „mit oder ohne österreichischen Vorsitz“. Das Flüchtlingsthema werde „medial hochgespielt, aber unsere Regierung hört bei der Schließung der Balkanroute auf. Das ist eine problematische Strategie, die kein Problem löst.“

Busek äußerte seine Kritik anlässlich des Erscheinens seines jüngsten Buches „Mitteleuropa Revisited“ (Verlag Kremayr & Scheriau, 222 Seiten). Co-Autor ist Emil Brix, der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema