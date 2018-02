Boulevard & Burschenschafter: Regierung ernennt neue Uni-Räte

Frau Dichand im Unirat! Hollaho! Da wird wohl bald das i aus der Funktionsbezeichnung verschwinden müssen, als Not- und Sofortmaßnahme. Krawallblattchefin als Uniaufseherin. Die Realsatire hat wieder zugeschlagen! Und natürlich die Burschis, die sind auch schon da. Mit dem Liederbuch unter dem Arm hinein in die Uni. Da werden es die Kabarettisten in Zukunft schwer haben, noch Leute zu ihren Veranstaltungen zu locken, wenn regierungsseits so aufgetrumpft wird. Ja, man muss mit der Zeit gehen, ich mache das auch. Ich werde in ein paar Monaten, wie jedes Jahr zur Sommerszeit, Mitglied bei der Burschenschaft Sandalia, beidbeinig, versteht sich. Mahlzeit!