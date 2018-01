Bosnien: Aufregung um Strache-Interview

WIEN. Erneut Aufregung um die FPÖ und ihr Verhältnis zur Republika Srpska, den mehrheitlich von bosnischen Serben bewohnten Landesteil Bosnien-Herzegowinas:

FP-Vizekanzler Strache Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat sich in einem vier Monaten alten Interview, das die Neos dem "Standard" zugespielt haben, gegen den Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina und für die Unabhängigkeit der Republika Srpska ausgesprochen. "Die Internationale Gemeinschaft schützt einen künstlich kreierten Staat mit Gewalt, was nicht dem Wunsch der Menschen in diesem Staat entspricht", so Strache. Die einzige Struktur, die in Bosnien und Herzegowina funktioniere, sei die Republika Srpska, weswegen er keine positive Zukunft für Bosnien und Herzegowina sehe. Diese Ansicht widerspricht der offiziellen Linie Österreichs.Außenministerin Karin Kneissl wollte die Aussage, die Strache in seiner Funktion als FP-Klubobmann getätigt habe, nicht kommentieren.

