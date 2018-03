Blockierter BVT-Ausschuss: SPÖ wirft der Koalition Verschleppung vor

WIEN. Sobotka-Gutachten stoppt Prüfung, SP-Klubchef Schieder hofft nun auf Verfassungsrichter.

Nationalratspräsident und Ex-Innenminister Sobotka (4. v. li.) erregt die Gemüter der Opposition. Bild: APA

Eine Premiere beim erst 2015 eingeführten Minderheitsrecht für die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen hat am Donnerstagabend zu einem schweren Zerwürfnis zwischen Regierung und Opposition geführt. Der Antrag der SPÖ auf Einsetzung eines U-Ausschusses zur Prüfung der BVT-Affäre im Innenministerium wurde im Geschäftsordnungsausschuss von der schwarz-blauen Mehrheit abgelehnt. Der SP-Antrag sei "inhaltlich zu breit gefasst" und damit nicht verfassungskonform war die Begründung.

Es waren die Begleitumstände, wegen derer SP-Klubobmann Andreas Schieder der Koalition "Trickserei" und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) "Machtmissbrauch in niederösterreichischer Reinkultur" vorwarf. Tatsächlich hat Sobotka, bis vor drei Monaten als Innenminister selbst für die hauseigene Geheimdienstbehörde BVT zuständig, wegen des SP-Antrags den Rechtsdienst des Parlament beauftragt, ein Gutachten zu erstellen.

Dieser kommt zum Schluss, dass die SPÖ in zu "allgemeiner Weise" die politische Verantwortung im Hinblick auf "allfällige" Missstände im BVT prüfen wolle. Das, so die Expertise, widerspreche aber dem Anspruch, nur einen "bestimmten abgeschlossenen Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes" zu untersuchen.

Für Schieder "ein vorgeschobenes Scheinargument", denn bei der gleichzeitig von ÖVP und FPÖ mitgetragenen Wiederaufnahme des Eurofighter-Ausschusses (siehe Kasten) sei der Prüfungsinhalt viel breiter gefasst worden. Besonders schäumt man bei den Sozialdemokraten, dass die Initiative von Sobotka ausgegangen ist: "Der Nationalratspräsident hat die Aufgabe, parlamentarische Instrumente zu ermöglichen und nicht zu verhindern."

Video: Der von der SPÖ gewünschte Untersuchungsausschuss in der Causa des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wurde von ÖVP und FPÖ abgelehnt.

VP-Klubobmann August Wöginger wies am Freitag Schieders Vorwürfe zurück. Der SP-Antrag wäre "ganz normal durchgegangen", wenn die SPÖ einen verfassungskonformen Entwurf eingebracht hätte. Das, so Wögingers Angebot, könne man bei der nächsten Nationalratssitzung am 17. April nachholen. So würde es für einen U-Ausschuss keine Verzögerung geben.

Genau diese auch von den Neos vorgeschlagene Reparatur habe aber Schwarz-Blau verhindert, weil man am Donnerstag die von der SPÖ verlangte Vertagung der Ausschusssitzung abgelehnt habe, sagte Schieder.

Der SPÖ bleibe nur der gesetzlich vorgesehene Gang zum Verfassungsgerichtshof. Kommen die Höchstrichter zum Schluss, dass der Antrag doch rechtskonform ist, gilt der BVT-Ausschuss ungeachtet des koalitionären Einspruchs als eingesetzt. Der Verfassungsrechtler Theo Öhlinger rechnet wegen des weit gefassten Prüfanspruchs "eher nicht" mit einem Erfolg für die SPÖ.

Video: In der Causa des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sollen mehr Daten als ursprünglich angenommen beschlagnahmt worden seien.

Eurofighter-Ausschuss: Dritter Anlauf

Auf Schiene ist seit Donnerstagabend, dass die durch die vorgezogene Nationalratswahl abgekürzte Neuauflage des Eurofighter-Untersuchungsausschusses fortgesetzt wird. Den Antrag der Neos wollen alle Parteien im Nationalrat mittragen.

Per schwarz-blau-pinkem Antrag wurde der Untersuchungszeitraum für die politische Verantwortung bei Kauf und Betrieb der Kampfflugzeuge von 2000 bis Ende 2016 auf Ende 2017 erstreckt. So wird auch die Entscheidung für den Eurofighter-Exit von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SP) geprüft. Bereits abgehandelt wurde der Vergleichsabschluss von Vorgänger Norbert Darabos (SP).

Punkt 1 des Untersuchungsgegenstandes befasst sich mit „unzulässigen Zahlungsflüssen“, also ob dem Bund Provisionen verrechnet wurden und diese womöglich an Amtsträger gegangen sind.

Punkt 2: „Informationslage bei Vertragsabschluss“ der Amtsträger des Bundes.

Punkt 3 prüft „die Erfüllung von Vorlage- und Informationspflichten“ für alle Akten.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema