Bildungsstandards: Oberösterreich verteidigt in Mathematik Platz eins

LINZ/WIEN. Das Bildungsministerium hat heute die Ergebnisse der Bildungsstandards der achten Schustufe veröffentlicht. Auch beim zweiten Test nach 2012 liegen die oberösterreichischen Schüler über dem Bundes-Schnitt

Schüler vor Beginn des Bildungsstandard-Tests Bild: APA

Der erste Platz wurde gehalten: Wie im Jahr 2012, schnitten auch bei den am Dienstag veröffentlichten Ergebnissen der Bildungsstandard-Tests in Mathematik die oberösterreichischen 14-Jährigen am besten ab. Mit durchschnittlich 554 Punkten liegen die oberösterreichischen Schüler nicht nur deutlich über dem Österreich-Schnitt (542 Punkte). Auch die Anteile jener Schüler, die die Bildungsziele „erreicht“ oder „übertroffen“ haben, sind im Ländervergleich am höchsten.

„Das ist keine Momentaufnahme“, verwies Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer auf die konstant guten Ergebnisse seit 2012. Der erste Platz in Mathematik zeige, dass „wir in Oberösterreich mit unseren engagierten Pädagogen auf dem richtigen Weg sind“, reagierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Gegenüber 2012 gab es auch eine leichte Verbesserung: Der Prozentsatz jener Schüler, die die Mathematik-Ziele „übererfüllen“, stieg von sechs auf acht Prozent.

Allerdings hat auch in Oberösterreich ein Viertel der Schüler die Ziele nur „teilweise erreicht“. Die Risikogruppe jener, die „Mühe mit den einfachsten Mathematikaufgaben hat“, verringerte sich um zwei Prozentpunkte auf zwölf Prozent. Bundesweit sind es 15 Prozent.

„Erwartungsgemäß“ haben die Schüler in den AHS besser abgeschnitten als in den Pflichtschulen, schreibt das Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie), das den Test durchführte.

Für Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) ist „erfreulich, dass sich die Risikogruppe verringert und die Spitzengruppe vergrößert hat“. Man werde sich „die Detailergebnisse genau ansehen und in Bereichen, in denen wir Aufholbedarf haben, gezielt Maßnahmen setzen“, kündigt Stelzer an. So sollen mit dem Projekt „Grundkompetenzen absichern“ ab diesem Schuljahr Schulen unterstützt werden, die bei den Überprüfungen zu mindestens 20 Prozent die Bildungsstandards nicht erreicht haben. Dazu sollen „spezielle Angebote“ der pädagogischen Hochschulen erstellt werden.

„Kein Grund zum Jubeln“

Enzenhofer hebt hervor, dass „trotz der Flüchtlingswelle 2015/16 die Schüler gegenüber 2012 in Summe besser abgeschnitten haben“. FP-Klubobmann Herwig Mahr relativiert das: 18 Prozent aller Schüler haben Migrationshintergrund, aber von diesen haben 27 Prozent die Bildungsstandards nicht erreicht. „Der Bericht ist positiv, aber kein Grund zum Jubeln. Unsere Aufgabe ist es, diese Zahl zu verringern“, schließt Mahr.

„Migrationsbezogene Disparitäten“ seien in Oberösterreich „in ähnlichem Ausmaß wie in GesamtÖsterreich vorhanden“, schreibt dazu das Bifie.

Die Bildungsstandards

An den Bildungsstandard-Tests nehmen mit wenigen Ausnahmen (z. B. außerordentliche Schüler, Schüler mit Sinnesbehinderung) alle Schüler einer Schulstufe teil. Geprüft wird in Deutsch und Mathematik jeweils in der vierten und achten Schulstufe, in Englisch nur in der achten Schulstufe. Begonnen wurden die Erhebungen 2012 mit Mathematik. Der PISA-Test erfasst dagegen nur rund fünf Prozent der Schüler.

Die mittlerweile zweite Mathematik-Standardüberprüfung wurde am 11. Mai 2017 durchgeführt. In Oberösterreich wurden insgesamt 12.941 Schülerinnen und Schüler überprüft, in ganz Österreich rund 72.700. Nach den Ergebnissen wurden vier Kompetenzstufen festgelegt: Bildungstandards „übertroffen“, „erreicht“, „teilweise erreicht“ und „nicht erreicht“. Für die Testergebnisse wurde eine Punkteskala mit Werten zwischen 200 und 800 Punkten herangezogen.

Die Rahmenbedingungen sind in Oberösterreich ähnlich wie im Bundesschnitt. Sechs Prozent sind in Schulen mit „hoher“, elf Prozent mit „sehr hoher“ sozialer Benachteiligung. (bock)

