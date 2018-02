Bierlein wird als VfGH-Präsidentin angelobt

WIEN. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heute Brigitte Bierlein zur neuen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes ernennen. nachrichten.at überträgt live.

Brigitte Bierlein folgt Gerhart Holzinger nach. Bild: (APA)

Wie am Mittwoch bekannt gegeben, wird die Wiener Juristin Brigitte Bierlein Nachfolgerin von VfGH-Präsident Gerhart Holzinger (die OÖN haben berichtet). Nachfolger von Bierlein als Vizepräsident wird der Verfassungsrichter Christoph Grabenwarter. Er soll Bierlein 2020 nach ihrer Pensionierung auch als Präsident folgen. Zwei weitere freie Richterposten am Höchstgericht werden vom Parlament bestellt. Dafür halten Nationalrat und Bundesrat am Freitag noch Hearings ab.

Wir übertragen die Angelobung ab 11:15 Uhr im Livestream:

Video: Am Freitag findet das erste Hearing der insgesamt 80 Kandidaten für den Verfassungsgerichtshof im Nationalrat und Bundesrat statt. Unter den Bewerbern befinden sich lediglich sechs Frauen.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar jamei (21440) 23.02.2018 10:45 Uhr Höchstrichter-Hearings starten diese Woche…….

20. Februar 2018, 00:04 Uhr



Paradejuristin wird erste Präsidentin des VfGH……

21. Februar 2018 - 10:27 Uhr



Brigitte Bierlein: Kunstsinnige Spitzen-Juristin…….

22. Februar 2018 - 00:04



Bierlein wird als VfGH-Präsidentin angelobt...

23. Februar 2018 - 10:02 Uhr



Welsche Schlagzeile darf man Morgen erwarten?



übrigens:



Brigitte Bierlein (* 25. Juni 1949 in Wien) - wird in gut einem Jahr 70 Lenze ...... dann kommt die ZWANGSPENSION - könnte man da nicht gleich.......



Der Foto Shop ist wirklich ein Jungbrunnen... Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema