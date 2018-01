Berlin-Besuch: Kurz wird von Merkel "freudig erwartet"

WIEN/BERLIN. Hat Sebastian Kurz ein distanziertes Verhältnis zu Angela Merkel? Davon könne keine Rede sein, sagte der Kanzler am Dienstag nach dem Ministerrat.

Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt über seine Beziehung zu Merkel, es sei "nichts Besonderes, dass man da und dort nicht einer Meinung ist". Bild: AFP

Deutschland sei ein wichtiger Partner; dass man da und dort nicht einer Meinung sei, "ist nichts Besonderes". Damit werde man auch in Zukunft gut umgehen können.

In Berlin ist man ebenso bemüht, das Verhältnis vor dem Besuch am Mittwoch als unproblematisch darzustellen. Kurz werde von Merkel "freudig erwartet", betonte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert: "Es steht fest, dass Österreich und Deutschland Partner, Freunde und Nachbarn auf ganz besonders hohem Niveau sind." Die bisherigen Begegnungen (etwa bei Treffen europäischer Volksparteien) seien "freundlich und interessant" gewesen, die weitere Zusammenarbeit der beiden werde "eng" sein.

"Mehr Beißhemmung"

Die zwei Staaten haben eine lange gemeinsame, auch leidvolle Geschichte. Historisch bedingt gebe es in Deutschland in der Flüchtlingsfrage wesentlich mehr "Beißhemmung" als in Österreich, sagt der Politikberater Kenan Güngör. Zwar sei Kurz im Gegensatz zu anderen Politikern "nie gehässig" geworden, habe aber schnell erkannt, "was opportun ist". Der ÖVP-Chef habe gesehen, "dass sich seine Enttäuschung mit der Skepsis vieler Bürger deckte. Daraus konnte er Kapital schlagen."

Mit Angela Merkel treffe Kurz die Spitzenpolitikerin einer Partei, die im Integrationsbereich viel liberaler sei als die ÖVP, sagt Güngör. "Die CDU ist nicht das Pendant der ÖVP in Deutschland – das ist eher die CSU in Bayern."

Talkshow und Fußballtrainer

Der jetzige Regierungschef sei als Integrations-Staatssekretär "sehr offen und optimistisch" gewesen; dann hätten ihn einige Ereignisse umgestimmt, etwa "der aufkommende islamische Extremismus und der Dschihad-Tourismus".

Kurz trifft heute und morgen in der deutschen Hauptstadt neben seiner Amtskollegin Merkel auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, einen Sozialdemokraten.

Vorgesehen ist auch ein Auftritt in der TV-Talkshow von Sandra Maischberger sowie ein Dinner mit namhaften Gästen, darunter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die Schauspielerin Sonja Kirchberger und Bundesliga-Coach Ralph Hasenhüttl.

Ein Zaun zwischen Wien und Berlin in der Asylpolitik

Unterschiedlicher könnten Ansichten und Haltungen nicht sein: Angela Merkel sprach auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 ihren historischen Satz "Wir schaffen das!" und blieb sehr lange bei dieser Haltung. Sebastian Kurz nannte die europäische Politik einen "Irrweg" und zeigte Sympathien für den Grenzzaun von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban.Wegen des Versagens der EU seien die Staaten "gezwungen, Einzelmaßnahmen zu setzen", formulierte Kurz. Dagegen rief Merkel im Migrationsbereich nach einer europäischen Solidarität.Ungeachtet aller Rhetorik hat Deutschland inzwischen nachgeschärft: Der Schutz der deutschen Grenzen wurde verstärkt, Wirtschaftsflüchtlinge werden vermehrt abgeschoben.

1 Kommentar netmitmir (4286) 17.01.2018 01:27 Uhr "Die CDU ist nicht das Pendant der ÖVP in Deutschland – das ist eher die CSU in Bayern."



Komisch ist nur , dass meine CSU-Freunde sagen, dass ihnen Kurz zu weit rechts ist. Irgendwas stimmt bei dem Kurz nicht, der lebt nur von PR-BlaBla. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



