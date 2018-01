Bereits 450.000 Unterstützer für Nichtraucher-Petition

WIEN. Rekord-Protest gegen die Raucherpläne von ÖVP und FPÖ: Mehr als 450.000 Personen haben die Nichtraucher-Petition der Österreichischen Krebshilfe schon online unterstützt.

Ein japanisches Unternehmen belohnt Nichtraucher mit zusätzlichem Urlaub. Bild: APA

Die Aktion wurde Mitte Dezember gestartet, nachdem bekannt wurde, dass sich ÖVP und FPÖ bei den Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt haben, das bereits beschlossene absolute Rauchverbot in der Gastronomie zu kippen. Die Koalitionspartner setzen auf das "Berliner Modell", Gäste können also weiter in abgetrennten Räumlichkeiten rauchen.

Die Abstimmung auf der Plattform openPetition hat im Gegensatz zu einer parlamentarischen Bürgerinitiative keinen offiziellen Charakter. Es findet keine Identitätsüberprüfung statt, zur Teilnahme reicht eine E-Mail-Adresse. Die Petition läuft noch bis 10. Februar.

Am heutigen Freitag (26. Jänner) wurde die Wegmarke von 450.000 Unterschriften erreicht. Noch nie hat eine Abstimmung auf der Plattform Open Petition eine solche Größenordnung erreicht. Bisheriger Rekordhalter war eine 2012 gestartete Initiative in Deutschland gegen eine Erhöhung von Urheberrechts-Gebühren für Clubs und Discos - mit 300.000 Stimmen, allerdings bei einer im Vergleich mit Österreich rund zehn Mal höheren Bevölkerungszahl.

