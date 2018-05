Beratungen über Rückkehr von Peter Pilz dauern an

WIEN. Die Liste Pilz hat Mittwochnachmittag darüber beraten, welchen Platz ihr Parteigründer künftig im Klub einnehmen soll.

Peter Pilz Bild: Reuters

Am Vortag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen gegen Peter Pilz wegen sexueller Belästigung eingestellt hat. Seitdem wird nach einer Lösung gesucht, ein Mandat für den ehemaligen Grünen freizumachen, wofür ein Abgeordneter verzichten müsste.

Eigentlich wollte die Liste Pilz schon Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgeben, wie sich die Zukunft der Fraktion personell gestalten soll. Die Pressekonferenz wurde am Nachmittag abgesagt. Die Beratungen in der Liste Pilz sollen "noch einige Tage" brauchen, sagte der interimistische Klubobmann Peter Kolba Mittwochnachmittag. Man schnüre derzeit ein großes Paket, das Entscheidungen zu Klub, Partei und Akademie beinhalte. Erst dann wolle man an die Öffentlichkeit treten.

Seit einem Tag wird nun intern beraten und diskutiert. Dem Vernehmen nach dürfte keiner der acht Abgeordneten ohne weiteres bereit sein, auf sein Mandat zu verzichten. Und auch nach einem neuen Klubchef wird gesucht, nachdem Peter Kolba diese Funktion mit Ende des Monats abgibt.

Indes gab es ein Lebenszeichen von Pilz selbst auf Facebook. "Jetzt ist der Weg frei - zurück ins Parlament" betitelte er ein Video von sich, in dem er aber lediglich von der Einstellung des Verfahrens berichtete.

