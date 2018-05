Bei mangelnden Deutschkenntnissen wird die Mindestsicherung gekürzt

MAUERBACH. Künftig wird die Mindestsicherung 863 Euro betragen. Inkludiert ist ein Arbeitsqualifikationsbonus von 300 Euro, der nur bei entsprechenden Deutschkenntnissen auch ausgezahlt wird. Zuwanderer müssen fünf Jahre warten, Kinderzuschläge werden reduziert.

Noch bis in die Nacht wurde auf der Regierungsklausur an einer Reform der Mindestsicherung gearbeitet, am Montag wurde das Ergebnis präsentiert.

Die Zielrichtung stand schon vorher fest: Es soll keinen Anreiz geben, in das österreichische Sozialsystem zuzuwandern. Um – rechtlich heikel – nicht zwischen Asylberechtigten und Österreichern unterscheiden zu müssen, wurden für den vollen Bezug neue Kriterien wie gute Deutschkenntnisse festgelegt. Juristen bezweifeln aber, dass diese Regelung halten wird. Für EU-Bürger und nicht asylberechtigte Ausländer wurde zudem eine Wartefrist für den Bezug von fünf Jahren festgelegt – auch diese könnte nach Ansicht der Juristen zu lange sein.

Künftig wird die Mindestsicherung 863 Euro betragen. Inkludiert ist ein Arbeitsqualifikationsbonus von 300 Euro, der nur bei entsprechenden Deutschkenntnissen auch ausgezahlt wird. Das entspricht annähernd dem oberösterreichischen Modell, wo zeitlich befristete Asylberechtigte 560 Euro erhalten. Festgelegt wurde auch, dass die Geldleistungen bei steigender Kinderzahl degressiv sinken.

"Wer nach Österreich einwandert, kann nicht vom ersten Tag die volle Mindestsicherung genießen", sagte Vizekanzler HeinzChristian Strache. Kanzler Sebastian Kurz verwies auf die hohe Zahl an Beziehern. 2016 habe man für die Mindestsicherung eine Milliarde Euro ausgeben, 62 Prozent mehr als 2012. Über 50 Prozent der Bezieher leben in Wien, die Hälfte von ihnen seien Ausländer.

Bis Dezember 2016 hatte es eine einheitliche Mindestsicherung gegeben. Die Fortsetzung scheiterte, die Länder gestalteten die Sozialhilfe wieder selbst. "Wir beenden endlich den Fleckerlteppich", sagte Kurz gestern. Allen Ländern wird ein Modell vorgeschrieben.

Von der Opposition hagelte es Kritik. Man treibe mit Ressentiments die Ausländerfeindlichkeit auf die Spitze, sagten die Neos. Rote Ländervertreter monierten, aus den Medien von den Änderungen erfahren zu haben. Die Caritas warnte vor Kinderarmut und wies darauf hin, dass die Regierung die Deutschkurse eben erst gestrichen habe. (gana)

Die Reform der Mindestsicherung soll im Herbst im Parlament beschlossen werden. Die wichtigsten Eckpunkte:

Es wird ein Grundsatzgesetz durch den Bund erlassen. Den Ländern werden Maximalbeträge vorgeschrieben, die sie auch unterschreiten können.

Die Mindestsicherung wird künftig 863 Euro (zwölfmal im Jahr) betragen. Bedingung ist, dass der Betroffene nicht über ein Vermögen rund 4200 Euro oder mehr verfügt.

300 Euro von den 863 Euro sind ein sogenannter Arbeitsqualifizierungsbonus. Dieses Geld erhält nur, wer über einen Pflichtschulabschluss verfügt oder Deutschkenntnisse auf B1-Niveau oder Englischkenntnisse auf dem höheren C1-Level nachweisen kann. Ansonsten werden 563 Euro ausbezahlt.

Für das erste Kind erhält man 25 Prozent der Mindestsicherung zusätzlich, für das zweite 15 und ab dem dritten fünf Prozent extra. Ein vor sechs Jahren zugewandertes Paar ausländischer Herkunft mit fünf Kindern bekommt in Wien derzeit 2460 Euro, künftig sind es 1664 Euro.

Für Alleinerzieherinnen gibt es hingegen mehr Geld: Sie bekommen für das erste Kind 100 Prozent, für das zweite 75, das dritte 50 und jedes weitere 25 Prozent. Eine österreichische Alleinerzieherin mit zwei Kindern würde im alten Modell 1174 Euro beziehen, im neuen 1383.

EU-Bürger und Drittstaatsangehörige haben nach einer fünfjährigen Wartefrist Anspruch.

