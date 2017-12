Beamte: Höchste Pensionen in Wien und Vorarlberg

WIEN. Rechnungshof verglich: In Wien geht jeder zweite Beamte krankheitsbedingt früher in Pension.

Großzügig im Wiener Rathaus Bild: APA

Der Bundesrechnungshof (RH) hat abermals die Pensionsregelungen der Länder unter die Lupe genommen und findet massive Unterschiede, sowohl was Pensionshöhen, als auch was Antrittsalter oder Frühpensionierungen betrifft. Abermals werden großzügige Regelungen in Wien, aber auch in Kärnten und in Vorarlberg aufgezeigt.

So ist in Wien, aber auch in Kärnten, die Zahl der Beamten, die krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand geschickt werden, auffallend hoch. In Wien sind dies 50 Prozent der Beamten, in Kärnten 40 Prozent. In den anderen Ländern lag diese Zahl nur zwischen acht (Vorarlberg) und 19 Prozent (Salzburg). In Oberösterreich sind es 12,2 Prozent.

Das wirkt sich auch auf das durchschnittliche Pensions-Antrittsalter aus. In Wien gingen Beamte durchschnittlich mit 57,6 Jahren in Pension. In Kärnten und Niederösterreich mit 59,5 bzw. 59,6 Jahren. Oberösterreich liegt mit rund 61 Jahren etwa im Länderschnitt. "Kräftig gesenkt" habe das Antrittsalter in allen Ländern die hohe Inanspruchnahme der "Hacklerregelung".

Die jährliche Pensionsanpassung für ihre Beamten im Ruhestand legen die Länder fest, die Regelungen sind in mehreren Ländern günstiger als bei ASVG-Versicherten und beim Bund. Die höchsten Pensionen bekommen laut RH die Vorarlberger Beamten-Pensionisten, gefolgt von den Wienern. Der RH liefert eine Rechnung: auf Basis von 3500 Euro im Jahr 2005 bekommt ein Vorarlberger um 363 Euro monatlich mehr Pension als ein Bundesbeamter, ein Wiener um 230 Euro. In Oberösterreich beträgt die Differenz 201 Euro. Während die Differenz in Oberösterreich bei höheren Pensionen etwa gleich bleibt, steigt sie in Wien und Vorarlberg dann noch deutlich.

