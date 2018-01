Bald zweites bundesweites Privatradio neben Kronehit?

Es wäre mal zweckmäßiger, den veralteten, energiefressenden analogen UKW-Standard durch rauschfreies und diskriminierungsfreieres DAB+ zu ersetzen.



Traditionell hat der ORF die leistungsstärksten Frequenzen, Privatradios - mit Ausnahme vielleicht des landesweiten Life-Radios - können nur leistungsschwache Lückenbüßer sein. So manche Frequenzfunzel (insbesondere vom Freinberg) können nicht mal in Linz ausreichend empfangen werden.



Dass der ORF und die bestehenden Privatradio-Platzhirsche nicht mittun wollen ist klar: Da käme dann Konkurrenz zu gleichen (Empfangs-)Bedingungen dazu und die Lizenz zum Gelddrucken durch Werbeeinnahmen ginge flöten... Dabei könnten in Gleichwellennetzen bundesweite Sender zB. auf den gleichen Frequenzen senden und das ewige Sendersuchen am Autoradio würde entfallen.