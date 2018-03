BVT - Beschwerde gegen Hausdurchsuchung

WIEN. Die umstrittene Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) dürfte auch bald die Gerichte beschäftigen.

Erklärung unter Erklärungsdruck: Justiz-Generalsekretär Pilnacek Bild: APA

Der Anwalt eines suspendierten Verfassungsschützers kündigte am Samstag im Ö1-"Morgenjournal" die Einbringung einer Beschwerde dagegen an. Er hält sowohl die Hausdurchsuchung als auch den Einsatz von Polizisten in Kampfmontur für überzogen.

Der Anwalt argumentierte, dass die Weitergabe von Pass-Mustern für Nordkorea an Südkorea vom Polizeikoordinationsgesetz gedeckt und damit legal sei. "Die Weitergabe erfolgte zum Zwecke der Verhinderung von Passfälschungen im Vorfeld der Olympiade."

Ein zweiter Anwalt meinte, dass der Vorwurf der Nicht-Löschung von personenbezogenen Daten "nicht schwerwiegend" sei. Deshalb wären die "massiven Zwangsmaßnahmen" nicht notwendig gewesen.

"profil" berichtet unterdessen, dass nach gemeinsamen Recherchen mit dem "Standard" im Zuge der Hausdurchsuchung zahlreiche Datenträger sichergestellt worden seien. Laut einem Protokoll, das von einem Exekutivbeamten und der Leiterin des Extremismusreferats unterzeichnet wurde, seien zwei Mobiltelefone, ein Stand-PC, drei USB-Sticks, acht Floppy-Discs, 397 Seiten Schriftverkehr sowie insgesamt 315 CDs und DVDs sichergestellt worden. Die als Zeugin geführte Referatsleiterin habe Passwörter und Handycodes übergeben müssen. Ein Teil der CDs sei im Protokoll eigens gekennzeichnet worden. Bei der Position "1 Kuvert mit 19 CDs" finde sich zu der Zusatz "aktuelle Fälle - Beweismittel". Die Position "1 CD-Spindel mit 21 CDs" trage den Zusatz "Fall K. - Beweismittel!!". Bei dieser Person handle es sich um eine Frau, die der Wiener Neonazi-Szene zugerechnet wird. Das berichtete auch die "ZiB2" Freitagabend.

Der Generalsekretär des Justizministeriums, Christian Pilnacek, hatte in der "ZiB2" erklärt, man habe noch keine genaue Aufstellung, was sichergestellt wurde. Welche Dateien sichergestellt wurden, werde "Gegenstand der Berichterstattung" sein. Er bestätigte aber, dass es neben den privaten Dateien der Leiterin des Extremismusreferats "weitere Sicherstellungen" gegeben habe.

Mediale Darstellungen, dass die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) die Hausdurchsuchung im Kampfmontur durchgeführt hätten, wies Pilnacek als "Mystifizierung" zurück. Die Beamten seien "in normaler Streifenadjustiung" aufgetreten, sie hätten standardmäßige Unterziehschutzwesten und Polizeierkennungswesten sowie die Dienstpistole verdeckt unter der Kleidung getragen.

Video: BVT-Ermittlungen: Justizministerium eingeschaltet

Amtsmissbrauch

Zu den Fakten: Wie "profil" und der "Standard" berichteten, ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) seit Monaten gegen einige aktive und pensionierte Beamte des BVT. Es geht um den Verdacht des Amtsmissbrauchs wegen nicht gelöschter und illegal weitergegebener Daten.

Am 28. Februar kam es deshalb im BVT und bei mehreren Spitzenbeamten zu Hausdurchsuchungen. Durchgeführt wurde die Razzia nicht wie üblich von der Cobra, sondern von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), die für Angelegenheiten der internen Revision gar nicht zuständig ist.

Die schwer bewaffneten EGS-Beamten statteten an diesem Tag auch der Leiterin des Extremismusreferats im BVT, Sibylle Geißler, die bei den Staatsanwälten nicht als Beschuldigte geführt wurde, einen Besuch ab. Dabei soll auch eine Festplatte sichergestellt und später kopiert worden sein, auf der sich der Ermittlungsstand des BVT zu Extremismus in Österreich bis zurück ins Jahr 2006 befindet. Mit Erkenntnissen auch zu Burschenschaften und den rechtsextremen Identitären.

Der Generalsekretär des Justizministeriums, Christian Pilnacek, schloss am Freitag aus, dass die "Terrorismus- oder Extremismus-Dateien des BVT sichergestellt wurden". Unter Aufsicht von Staatsanwälten hätten IT-Experten nur "private Ordner" mitgenommen. Noch nicht geklärt sei freilich, ob sich darin Extremismus-Dateien befinden.

Pressekonferenz: Statement von Christian Pilnacek

Blauer Gewerkschafter

An Brisanz gewinnt die Aktion, deren "Verhältnismäßigkeit" nun der Justizminister prüfen lässt, jedenfalls durch den Umstand, dass der EGS-Leiter Wolfgang Preiszler blauer Gewerkschafter und FP-Gemeinderat in Guntramsdorf ist.

Warum ausgerechnet diese Einheit zum Einsatz gekommen ist, konnte auch Pilnacek nicht restlos aufklären. Nur so viel: Die Entscheidung sei "von Staatsanwaltschaft und Innenressort gemeinsam getroffen" worden.

Auf die sichergestellten Daten habe jedenfalls nur die Korruptionsstaatsanwaltschaft Zugriff, betonte Pilnacek, der eine ausführliche Prüfung ankündigte. Innenminister Kickl sah sich als "falschen Ansprechpartner", denn das Verfahren führe die Staatsanwaltschaft.

Im BVT bahnt sich parallel zu der Affäre ein Führungswechsel an. Der bisherige Leiter Peter Gridling, der eigentlich für weitere fünf Jahre verlängert werden soll, befinde sich nicht ganz freiwillig, wie es heißt, auf Urlaub. Am 20. März soll ein interimistischer BVT-Chef präsentiert werden.

Vom BVT bis zur EGS

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist 2002 aus der Staatspolizei sowie einigen Sondereinheiten in der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit (Sektion II) des Innenministeriums entstanden. Zum BVT gehören neun Landesämter für Verfassungsschutz (LVT).

Zu den Kernaufgaben des BVT zählen die Bekämpfung extremistischer und terroristischer Phänomene, von Spionage, des internationalen Waffenhandels, des Handels mit Kernmaterial und der organisierten Kriminalität in diesem Bereich. Dem BVT obliegt auch der Personen- und Objektschutz sowie der Schutz von Vertretern ausländischer Staaten.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurde 2003 zur Bekämpfung der Straßendealer-Szene und der Einbruchskriminalität gegründet. EGS-Einheiten gibt es mittlerweile in allen Bundesländern.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema