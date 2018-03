BVT-Affäre wird Fall für die Gerichte und wohl auch für einen U-Ausschuss

WIEN. Nach der umstrittenen Hausdurchsuchung fordert die Opposition "Klarheit".

Die Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) wirft viele Fragen auf. Bild: APA

Die Affäre rund um die Ermittlungen gegen Beamte des Bundesamts für Verfassungsschutz (BVT) dürfte bald die Gerichte und auch einen Untersuchungsausschuss beschäftigen. Letzteres will SP-Vorsitzender Christian Kern verlangen, sofern in der Sondersitzung am 20. März "keine Klarheit und keine befriedigenden Ergebnisse" von Innenminister Herbert Kickl (FP) kommen. Liste Pilz und Neos haben bereits Zustimmung signalisiert.

Ein gerichtliches Nachspiel dürfte die Hausdurchsuchung haben. Der Anwalt eines suspendierten Verfassungsschützers hat Beschwerde eingebracht. Er hält sowohl den Einsatz an sich als auch die von den Polizisten getragene "Kampfmontur" für überzogen. Dem widerspricht Christian Pilnacek, Generalsekretär des Justizministeriums: Die Beamten seien in "normaler Streifenadjustierung" aufgetreten.

Überzogen seien die Hausdurchsuchungen deshalb, weil die Weitergabe von Passmustern vom Polizeikoordinationsgesetz gedeckt sei, so der Anwalt: "Die Weitergabe erfolgte zum Zwecke der Verhinderung von Passfälschungen im Vorfeld der Olympischen Spiele." Der zweite Vorwurf lautet auf Nicht-Löschung personenbezogener Daten. Dieser sei aber "nicht schwerwiegend" und würde "massive Zwangsmaßnahmen" nicht notwendig machen.

Was wurde sichergestellt?

Unklar ist, welche Datenträger sichergestellt wurden. Laut "profil"-Recherchen wurde laut einem Protokoll, das von Beamten und der Leiterin des Extremismusreferats unterzeichnet wurde, eine Reihe von Datenträgern mitgenommen (siehe Kasten). Darunter auch CDs, die mit "Aktuelle Fälle – Beweismittel" und "Fall K. – Beweismittel!!!" beschriftet waren. "K." soll eine Person der Wiener Neonazi-Szene sein. Pilnacek hatte in einem Fernsehinterview erklärt, man habe keine genaue Aufstellung, was sichergestellt wurde. Dies werde Teil des vom Justizministerium angekündigten Berichts über die Causa sein.

Die BVT-Affäre und was bisher bekannt ist

Der Ausgangspunkt: Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft läuft ein Verfahren wegen Amtsmissbrauch basierend auf anonymen Anzeigen und einer Anzeige aus dem Innenministerium.

Die Vorwürfe: Daten eines Anwalts sollen nicht gelöscht und drei nordkoreanische Passmuster an südkoreanische Sicherheitsbehörden übergeben worden sein.

Die Beschuldigten: Im Zentrum steht Peter Gridling, Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Ermittelt wird gegen mehrere Beamte.

Die Hausdurchsuchung: Am 28. Februar durchsuchte die „Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität“ Büros und eine Privatwohnung.

Die beschlagnahmten Unterlagen: Laut einem Protokoll wurden zwei Mobiltelefone, ein Stand-PC, drei USB-Sticks, acht Floppy-Discs, 397 Seiten Schriftverkehr sowie 315 CDs und DVDs sichergestellt.

Offene Fragen: Auch die Unterlagen der nur als Zeugin aufgeführten Leiterin des Extremismusreferates wurden beschlagnahmt. Zumindest zwei CDs sollen Beweismaterial aktueller Fälle beinhalten. Der Generalsekretär des Justizministeriums, Christian Pilnacek, bestreitet das.

