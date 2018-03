BVT-Affäre: SPÖ beantragt Untersuchungsausschuss

Kickl sagte im Parlament, er habe zu allen heiklen Daten im Ministerium jederzeit Zugang! Hätte er aber die heiklen Daten über die Burschenschaften angesehen, wäre dies dokumentiert worden, was nicht gut angekommen wäre. Da ist es vielleicht doch besser, man lässt solche Daten eventuell, vorsichtshalber von einer FPÖ geführten Polizei-Einheit beschlagnahmen?

Man wird sehen, was der U-Ausschuss in diesem Skandal des FPÖ-Innenministeriums an den Tag bringt.

Das traurigste an diesem Skandal ist der gesamtverantwortliche Regierungschef. Wie schon sein Berater Schüssel, er schweigt. Als Kanzler trägt er über seine Regierungsmannschaft die Gesamtverantwortung!!!!!