Aus für Pflegeregress: Anmeldungen in Altenheimen steigen deutlich

LINZ. Braunau, Perg und Rohrbach verzeichneten im Jänner doppelt so viele Anträge

Die Nachfrage nach Heimplätzen ist deutlich gestiegen. Bild: APA/DPA/FRANK RUMPENHORST

Das kurz vor der Nationalratswahl von allen Parteien mit Ausnahme der Neos beschlossene Wahlzuckerl Pflegeregress-Abschaffung beschäftigt Gemeinden und Sozialhilfeverbände (SHV). Vor allem die Auswirkungen der Maßnahme auf die Budgets und die Zahl der Heimplätze macht den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Denn seit nicht mehr auf das Vermögen zugegriffen wird, steigen die Anträge.

Doppelt so viele wie im Vergleichsmonat des Vorjahres gäbe es, sagt Bezirkshauptmann Georg Wojak aus Braunau. Gleiches Bild in Perg und in Rohrbach: Statt bisher 15 Anmeldungen im Monat, sind es nun zwischen 25 und 30. Einen "spürbaren Anstieg" verzeichnet man auch im Bezirk Linz-Land, Wartelisten bauen sich auf. In Linz gibt es um 20 Prozent mehr Anträge. Dass es zu einem Mangel an Heimplätzen kommen könnte, sei nicht zu befürchten, heißt es aus der Sozialabteilung des Landes: "Wir sind aufgrund der guten Ausstattung mit Heimen in einer günstigeren Ausgangssituation als andere Bundesländer."

70 Millionen Euro Mehrkosten

Die zweite ungewisse Frage sind die Mehrkosten und wer diese tragen wird. Die Sozialhilfeverbände rechnen wie der Gemeindebund mit 70 Millionen Euro mehr in Oberösterreich. Vom Bund wurden 100 Millionen zugesagt – für ganz Österreich. Fixiert ist noch nichts, was wiederum die Budget-erstellung der Sozialhilfeverbände und Gemeinden schwierig macht. Wie berichtet, haben einige Bezirke das Budget gar nicht oder mit deutlich erhöhter Umlage beschlossen.

Der Ärger bei den Bürgermeistern und Bezirkshauptleuten ist groß: "In so einer ungewissen Situation waren wir noch nie", sagt Cornelia Altreiter, Bezirkshauptfrau von Steyr-Land und Sprecherin der 15 SHV. Man müsse warten, was auf Bundesebene ausverhandelt wird.

Derzeit laufen Gespräche mit dem Finanzministerium, heißt es dazu aus dem Büro von Sozialministerin Beate Hartinger (FPÖ). Sie spielt den Ball an die Länder: "Da von den Ländern die unterschiedlichsten Zahlen genannt werden, wäre es zuerst einmal wichtig, dass von deren Seite die Datengrundlagen kommen, anhand derer die Mehrkosten hochgerechnet werden."

"Brauchen eine Entscheidung"

Doch viele Fragen sind offen: Ist die jetzige Zunahme an Heim-Anträgen nur vorübergehend oder dauerhaft? Wie hoch ist der Anteil der Selbstzahler in Zukunft? "Es ist derzeit unmöglich, einen mittelfristigen Finanzplan zu erstellen", sagt Altreiter. Die Forderung der Sozialhilfeverbände: "Die Mehrkosten müssen vom Bund übernommen werden. Wir brauchen eine rasche Entscheidung."

Mehr zu der Situation in den einzelnen Bezirken lesen Sie in den Lokalseiten.

Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich

Mit Stichtag 31.12.2016 gab es 12.168 Langzeitpflegeplätze und 382 Kurzzeitpflegeplätze in Oberösterreichs 130 Alten- und Pflegeheimen.

Von den Menschen in Langzeitpflege waren 18,64 Prozent Selbstzahler.Die Auslastung der Heime lag bisher laut Sozialabteilung bei rund 97 Prozent.Finanziert werden die Plätze durch Eigenmittel (Pension und Pflegegeld) sowie durch Vermögensabschöpfung – den sogenannten Pflegeregress.

Die Gemeinden finanzieren über die Sozialhilfeumlage (25 Prozent des Budgets) die zuständigen Sozialhilfeverbände.Die Umlage wurde nun von einigen Verbänden erhöht. Dafür wäre ein Beschluss der Landesregierung nötig. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ist gesprächsbereit: " Verbände und Gemeinden dürfen nicht die Leidtragenden sein."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema