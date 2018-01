Aufregung um Innenminister, der Asylwerber "konzentriert halten" will

WIEN. Herbert Kickl muss sich gegen den Vorwurf der bewussten Provokation wehren.

Herbert Kickl: „Der Vorwurf selbst ist eine Provokation“ Bild: Reuters

Es war als Pressekonferenz angekündigt, in der Innenminister Herbert Kickl (FP) mit Wolfgang Taucher, dem Chef des Bundesamts für Asyl und Fremdenwesen (BFA), die Flüchtlingsbilanz für das Jahr 2017 vorlegt. Doch dann war es vor allem eine Formulierung, mit der Kickl die FP-Forderung nach Einrichtung von Grundversorgungszentren für Asylwerber beschrieb, die bei der Opposition und in den Sozialen Medien Aufregung auslöste.

Bei den Zentren gehe es, so Kickl, um "eine Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in Asylverfahren eintreten, entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten". Journalistennachfragen, ob er mit "konzentriert" bewusst eine Anspielung auf die NS-Konzentrationslager mache, wies Kickl danach brüsk zurück.

Er habe "keinerlei Provokation intendiert", der Vorwurf allein sei eine Provokation. Man könne auch von Orten sprechen, "wo man Menschen zusammenfasst an einem Raum". Die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) warf Kickl dennoch eine bewusste Formulierung vor, mit der dieser "nicht nur Angst in der Bevölkerung schürt", sondern auch ein "unerträgliches Spiel mit der dunkelsten Zeit unserer Geschichte" treibe.

Neos-Asylsprecherin Stefanie Krisper forderte eine "echte Entschuldigung". Dass dem "für seine Wortspiele und Reime so bekannten Innenminister" so eine Formulierung passiere, könne sie beim besten Willen nicht glauben.

"Unsäglicher Sager"

SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher wertete Kickls "unsäglichen Sager" als Ablenkungsmanöver vom "Arbeitnehmerverrat", den der Innenminister mit der gleichzeitigen Erhöhung der Zuwandererquote für 2018 (von 5800 auf 6120 Plätze, Anm.) begangen habe.

Von Rot und Grün gab es auch Widerstände gegen Kickls Pläne, private Unterkünfte durch staatliche Asylzentren zu ersetzen. Massenquartiere wären "ein Anschlag auf den sozialen Frieden" und kämen deshalb für Kärnten nicht in Frage, verwies Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) auf einen gültigen Bund/Länder-Vertrag zur Grundversorgung.

OÖ-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) warf Kickl vor, die Integration von Asylwerbern zerstören zu wollen. In Oberösterreich gebe es derzeit "2200 Asylwerber im Privatverzug". Das fördere nicht nur die Integration, sondern spare dem Land auch 8,5 Millionen Euro, hochgerechnet auf den Bund wären das 90 Millionen Euro.

Beinah in den Hintergrund geraten wäre, dass BFA-Chef Tauscher durchaus positive Zahlen vorzulegen hatte. Demnach sank 2017 die Zahl der Asylanträge im Jahresvergleich von 42.285 auf 24.296. Von 60.048 Asylentscheidungen waren im Vorjahr 27.736 negativ. um 37 Prozent mehr als 2016. Für Taucher sind das Indizien, dass man die Auswirkungen der europäischen Migrationskrise endgültig hinter sich gelassen habe. Ziel sei es heuer, die Rückkehrerzahlen (2017: 11.974) zu steigern.

Raschere Abschiebungen

Kickl stellte mehr Personal für raschere Abschiebungen und ein Fremdenrechtsänderungsgesetz in Aussicht. Denn die Mehrheit der Österreicher wünsche eine restriktivere Asylpolitik. Das Gesetz soll zur schnelleren Abklärung beitragen, ob ein Asylbegehren berechtigt ist. Danach sollen Handys auf Geodaten ausgewertet und die Altersfeststellung erleichtert werden. Den Asylwerbern soll außerdem das Bargeld abgenommen werden. (luc)

