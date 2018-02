Auflösungsverfahren: Regierung geht gegen Burschenschaft "Germania" vor

Was die Germania betrifft bin ich für die Auflösung des Vereins, was aber die noch überlebenden Juden von Auschwitz usw.. betrifft bin ich zur Überzeugung gelangt, dass von der österreichischen Bevölkerung keine wie auch immer geartete Gefahr für sie ausgeht, der Anstand und darüber hinausgehend, das Strafgesetzbuch schützt sie ganz besonders vor die "Gestrigen", also Nazi-Anhänger!



Trotz allem vermag ich doch eine eklatante Gefahr für sie erkennen, nämlich die ohne Kontrolle in unser Land reisende Zudringlinge aller Art, welche fast muslimische Wurzeln haben und die Meisten von Ihnen anti jüdisch eingestellt sind, von den noch immer schlafenden IS Leuten, ganz zu schweigen..



Ab dem Jahr 2015, wo massenhaft vor dem Krieg in ihrer Heimat flüchtende und auch Zudringlinge aller Art, muslimischer Herkunft, ohne Kontrolle, bei uns einreisen durften, besteht vermehrt die Gefahr für sie!



Wer hat das gegen den Willen der Bevölkerung hingenommen?



Merkel+ ihre Vasallen, Faymann und Kern!