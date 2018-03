Asylpolitik: Kurz sieht "Verständnis" beim Papst

VATIKAN. Audienz des Bundeskanzlers bei Franziskus in Rom.

Audienz im Vatikan: Kurz bei Papst Franziskus Bild: APA/AFP/POOL/GREGORIO BORGIA

35 Minuten dauerte die Privataudienz von Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern bei Papst Franziskus – als Geschenk für den Kanzler gab es auch eine Ausgabe des Papst-Schreibens zum kirchlichen Weltfriedenstag, der heuer die Lage von Migranten in den Mittelpunkt rückt. Franziskus appelliert an die Regierenden, die Aufnahmepolitik "auf ein Höchstmaß" auszuweiten, "soweit es das wahre Wohl ihrer Gemeinschaft zulässt".

Themen der Audienz waren laut Vatikan auch die Rolle Österreichs in der EU, es sei um die "Notwendigkeit der Solidarität zwischen den Völkern" gegangen.

Kurz sprach von "Verständnis für Österreich in der Flüchtlingsthematik". Papst Franziskus habe davon gesprochen, dass Regierende klug agieren müssten. "Das bestärkt mich in unserem Tun, um vor Ort zu helfen." Er habe das Thema Migration angesprochen und sei "überrascht gewesen", wie deutlich der Papst bestätigt habe, dass Regierungen auf die Integrationsfähigkeit ihrer Länder achten müssten. Mit der Aufnahme von 150.000 Flüchtlingen habe Österreich "mehr geleistet als fast alle Staaten der Welt", so Kurz.

In einem Kommuniqué würdigte der Vatikan die "fruchtbare Zusammenarbeit" und die "herzlichen Gespräche". Anlässlich des bevorstehenden 200. Jahrestags der Entstehung des Weihnachtsliedes "Stille Nacht" luden Kurz und der mitgereiste Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) Papst Franziskus nach Salzburg ein. Ob er annehmen wird, sei noch ungewiss.

