Armin Wolf kontert nach neuerlicher FPÖ-Kritik

Und, der orf is unabhängig, weil der von mir und a paar millionen einzelner im monat mit am 20er GIS-Beitrog finanziert wird. (Net über steuern, net über Regierungsgöd, net über reiche Oligarchen.) Des mocht unabhängig.



Des Gegnteil is ServusTV, do wird nua von an reichn wappla finanziert, der se ois Gott und Heillaund aufspün kaun. Der ServUSTV ist ABHÄNGIG, weil von am REICHEN OLIGARCH bezahlt.



Der ORF is im Vagleich mit Privaten Fernsehen UNOBHÄNGIG.



Nu amoi

ServusTV: ABHÄNGIG

ORF: UN-ABHÄNGIG