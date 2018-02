Anti-Atom-Klage: Entscheidung bis Sommer?

LINZ. Zwei Klagen Österreichs gegen Atomkraftwerk-Projekte sind derzeit beim Europäischen Gerichtshof anhängig: die 2015 eingebrachte Klage gegen das britische AKW Hinkley Point und seit der Vorwoche jene gegen den geplanten Ausbau des ungarischen AKW Paks.

Im Fall von Hinkley Point, das mit Milliardensubventionen errichtet werden soll, sei mit einer Entscheidung in erster Instanz bis Sommer zu rechnen, sagt Oberösterreichs Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne). Auch bei einer "so gut wie sicheren" Berufung, die ein endgültiges Urteil hinauszögern werde, werde der Urteilsspruch "der Markstein für die Zukunft der Atomkraft in Europa".

"Gegen Uralt-Kraftwerke"

Oberösterreichs Anti-Atom-Politik konzentriere sich auf "europäische Vernetzung", um politischen Druck in Brüssel zu machen, sagt Anschober. Der von Oberösterreich gegründeten "Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg" gehören derzeit 15 Regionen an.

Deren Hauptforderung: Die EU-Kommission müsse Richtlinien definieren, auf welchen Grundlagen und wie lange Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängert werden können. Derzeit sind, wie im tschechischen Dukovany, unbefristete Laufzeit-Verlängerungen alter AKWs möglich.

