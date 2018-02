Angriffe auf ORF: Van der Bellen mahnt die FPÖ

Da bezeichnen einige, bestimmt in Ihrem Leben geistig nie erwachsen gewordene Forenschreiber in ihren Beiträgen über den demokratisch gewählten Bundespräsidenten Van der Bellen, diesen:

- vaderbello

- der Bello

- und weiß noch welche Fantasienamen, die ich nicht wiederholen möchte und kommen sich nochdazu sehr gscheit dabei vor. Der geistige Inhalt ihrer Beiträge entspricht leider genau dem Niveau, wie sie in Kindergartenmanier den Bundespräsidenten herabwürdigen.



Natürlich bekommt ihr die gewünschen Zustimmungspunkte genau von denen, welche eurem geistigen Nullhorizont gleichgesinnt denken. Könnts euch wirklich was auf euch und euren Mitdenkern einbilden. Ihr seid es, welche unser Österreich ......