Angela Merkel will die schwarz-blaue Regierung "an ihren Taten messen"

BERLIN. Freundlicher Empfang für Kanzler Kurz in Berlin – aber die FPÖ steht unter Beobachtung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr österreichischer Amtskollege Sebastian Kurz am Mittwoch im regnerischen Berlin Bild: AUSSENMINISTERIUM/DRAGAN TATIC

Seine Hauptbotschaft verkündete Sebastian Kurz schon bei einem Pressegespräch vor der Begegnung mit Angela Merkel: Es gebe in Deutschland Bewegung bei der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Dass in den Sondierungsgesprächen über eine Große Koalition Obergrenzen und das Bekenntnis zum Schutz der Außengrenzen fixiert wurden, sei "ein Schritt in die richtige Richtung".

Danach ging es bei kühlem Wetter zum Empfang mit militärischen Ehren. Die lang gediente deutsche Regierungschefin empfing ihren jungen Amtskollegen im nüchternen Ambiente des Kanzleramts. Nach der Zeremonie im Innenhof zogen sich die beiden zu einem einstündigen Gespräch zurück. Nach einem gemeinsamen Mittagessen traten die zwei vor die zahlreichen Journalisten.

Ironische Merkel-Aussage

Die Beziehungen der Nachbarländer seien gut, sagte Merkel. Kurz ergänzte: "Wir haben auch eine enge Verbundenheit auf menschlicher Ebene, denn mehr als 200.000 Österreicher leben in Deutschland und umgekehrt sind rund 180.000 Deutsche bei uns."

Ein sensibles Thema erwähnte Merkel in ihrem Statement: Die deutsche Pkw-Maut, gegen die Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof klagt. "Wir Deutsche haben uns gewundert, dass die Österreicher, die uns die Maut gelehrt haben, uns jetzt wegen dieser klagen wollen", sagte Merkel leicht ironisch. Nun werde auf europäischer Ebene entschieden.

Wie schon beim vorwöchigen Besuch von Kurz in Paris wurde auch in Berlin die Regierungsbeteiligung der FPÖ besprochen.

Kurz blieb bei seiner Sprachregelung: Er wünsche sich, "dass man uns an den Taten beurteilt." Schnippischer Nachsatz: "Wir in Österreich haben eine stabile Regierung" (in Deutschland wird seit längerem versucht, nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche eine neue Regierung zu finden).

Merkel sagte auf die Frage eines Journalisten, wie sie zu Schwarz-Blau stehe, sie werde "die Regierung an ihren Taten messen".

Was sie von Kurz im Gespräch über die Europapolitik gehört habe, stimme sie zuversichtlich, aber: "Alles andere beobachten wir – ich persönlich stärker –, als man es sonst getan hätte."

Kurz: "Ja, ich bin jung"

Ihr Nachsatz: Unter guten Nachbarn könne es gelegentlich unterschiedliche Auffassungen geben.

Deutliche Meinungsverschiedenheiten gab es in den vergangenen zwei Jahren in der Flüchtlingspolitik. Von anhaltenden Differenzen war gestern in Berlin nichts zu bemerken. Beide sprachen sich für den stärkeren Schutz der Außengrenzen und bessere Lebensbedingungen in den Herkunftsländern aus (Kurz: "Hilfe vor Ort").

Ein Thema waren auch die EU-Finanzen. Die Nettozahler werden nach Angaben der beiden ihre Positionen vor den Finanzverhandlungen der Union eng koordinieren. "Es wird eine Abstimmung der Nettozahler geben", sagte Merkel. Im Frühjahr beginnt das Gezerre um den siebenjährigen EU-Finanzrahmen nach 2020.

Bei der Begegnung der 63-jährigen Kanzlerin mit ihrem 31-jährigen Amtskollegen wurde zum Abschluss über den Altersunterschied gewitzelt. "Ja, ich bin jung", sagte Kurz auf eine Journalistenfrage. Falls das ein Problem sei, werde es "von Tag zu Tag besser". Merkel darauf: "Älter werden gehört zum Leben dazu."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema