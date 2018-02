Am Sonntag wählt Tirol: Buhlen um "herrenlose" Stimmen

INNSBRUCK. Landeshauptmann Platter (VP) lässt offen, ob er mit den Grünen weiterregieren will.

Günther Platter (VP), Ingrid Felipe (Grüne): Hält das Regierungs-Duo? Bild: APA/THOMAS BÖHM/TT

Zumindest die Temperaturen waren bei den Wahlkampf-Schlussveranstaltungen frostig: morgen, Sonntag, sind die Tiroler die zweiten, die im Reigen von vier Bundesländern ihren Landtag wählen. Eine Woche später, am 4. März, folgt Kärnten.

Seit 2013 regiert Günther Platter, nun mit zehn Jahren Amtszeit längstdienender VP-Landeshauptmann, mit den Grünen. Platter definierte selbst sein Wahlziel mit 40 Prozent, nur unwesentlich über seinem Ergebnis von 2013. Umfragen sehen die schwarze Landespartei stabil bei diesem Wert oder leicht darüber.

Ob allerdings in Tirol Schwarz-Grün über den Wahltag hinaus hält, ist alles andere als sicher. Platter selbst lobte zwar in der Vergangenheit die Zusammenarbeit, will sich aber nicht festlegen.

"Jetzt oder nie mehr Grün in Tirol", appellierte Klubchef Gebi Mair deshalb noch gestern in Innsbruck. Die Latte legte Spitzenkandidatin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe selbst: Bei weniger als zehn Prozent (2013 waren es 12,6) stünde sie nicht für eine Koalition zur Verfügung. In ihrem Heimatland sagen die Umfragen der Kurzzeit-Bundesparteichefin keine dramatischen Verluste voraus.

Als mögliche Koalitionspartner Platters brachten sich andere schon ins Spiel: SPÖ und FPÖ. Beiden werden Zuwächse vorausgesagt. Vor fünf Jahren fuhren die Tiroler Sozialdemokraten ihr bislang schlechtestes Ergebnis ein, Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik hat die Landespartei verjüngt und warb mit dem Frische-Slogan "Freu dich, Tirol". Als offizielles Ziel gab sie aus, "stärkste Oppositionspartei" (vor der FPÖ, Anm.) zu werden. Bei einem "satten Votum" sei man für eine Zusammenarbeit mit der ÖVP offen.

Zwei Tage vor der Tiroler Landtagswahl haben die Freiheitlichen noch einmal in Richtung Regierung gedrängt. Bei einer Abschluss-Pressekonferenz in Innsbruck betonte Spitzenkandidat Markus Abwerzger, im Fall von Platz zwei der FPÖ "natürlich" ein Angebot von der ÖVP zu erwarten. Allzu hoch legten er und Bundesparteichef Heinz-Christian Strache die Latte dabei nicht: Würde man von neun auf 15 Prozent zulegen, wäre das ein "riesiger Erfolg". Alles darüber hinaus wäre ohnehin "gigantisch".

In Tirol sind allerdings viele Stimmen von Parteien zu haben, die zum Teil auch nicht mehr im Landtag sein werden. Vorwärts Tirol, Bürgerklub Tirol und Team Stronach schafften 2013 zusammen rund 18 Prozent der Stimmen, sie alle treten nicht mehr an. Wie die "Liste Fritz" des ehemaligen AK-Präsidenten reüssiert, ist schwer einzuschätzen.

Video: In Tirol wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Zwar hat ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter beste Chancen im Amt zu bleiben. Aber ob es eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen geben wird, das ist unklar.

Hoffnungsvolle Neos

Berechtigte Hoffnungen auf den erstmaligen Einzug in den Tiroler Landtag machen sich deshalb die Neos. Die "schwarze Klientelpolitik" dürfe keine Fortsetzung finden, trommelten Spitzenkandidat Dominik Oberhofer und Parteichef Matthias Strolz am Freitag bei der Schlusskundgebung.

Rund 537.000 Tiroler sind am Sonntag wahlberechtigt – nach einem an Aufregungen armen Wahlkampf, der sich hauptsächlich um die Tiroler "Hausthemen" Transit und Wohnen drehte. (bock)

Video: Politologe Peter Filzmaier und ORF-Hochrechner Christoph Hofinger analysiern die Chancen der Parteien bei der Tiroler Landtagswahl.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema